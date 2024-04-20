Сили ППО знищили дві російські ракети та три розвідувальні безпілотники

У ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами, зенітними керованими ракетами та керованими авіаційними ракетами.
Робота сил ППО у ніч на 20 квітня
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що війська РФ атакували Україну:
трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»,
двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області – РФ,
двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря
Удари РФ по Україні
Сили оборони півдня повідомляють, що на світанку 20 квітня ворог спрямував керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині.
Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря.
Також війська РФ зранку завдали удару балістикою з Криму по Одесі.
Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється.
Вночі ворог атакував балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя. Інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.
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