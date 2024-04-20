Сили ППО знищили дві російські ракети та три розвідувальні безпілотники
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили дві російські ракети та три розвідувальні безпілотники

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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У ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами, зенітними керованими ракетами та керованими авіаційними ракетами.

Робота сил ППО у ніч на 20 квітня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що війська РФ атакували Україну:

  • трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»,

  • двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області – РФ,

  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря

Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА – два «Орлан-10» та один «Суперкам».

Удари РФ по Україні

Сили оборони півдня повідомляють, що на світанку 20 квітня ворог спрямував керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині.

Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря.

Також війська РФ зранку завдали удару балістикою з Криму по Одесі.

Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється.

Вночі ворог атакував балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя. Інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.

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