На Одещині РФ знищила ємності з агропродукцією. Її мали експортувати до Азії та Африки

Російські війська 19 квітня зруйнували ракетним ударом по Одещині ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки.

РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини

Міністерство відновлення України повідомляє, що російські війська атакували два термінали в порту Південний, які спеціалізуються на перевалці агропродукції.

За словами міністерства, один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії, яка працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції.

Це понад 300 млн доларів інвестицій та майже 1000 робочих місць.

Це вже 39 атака РФ по об‘єктам портової інфраструктури Одеської області— пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, постраждало 26 цивільних осіб.

Перед цим на засіданні Ради Україна — НАТО президент України Володимир Зеленський повідомив, що кілька ракет влучили по портовій інфраструктурі.

Поки я готувався до цієї розмови, вони (росіяни — ред.) завдали удару по морському порту «Південний». Кілька ракет влучили в портові споруди, не лише українські, а й сінгапурські. Поширити

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу постраждав один цивільний.

Удари по портовій інфраструктурі Одеси

6 березня війська РФ атакували портову інфраструктуру Одеси балістикою, загинули п'ятеро людей.

Під час атаки в порту перебували президент Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Так, за кількасот, 300-400 метрів був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко «прийшла». Дуже швидко все було, я думаю, не вдалося командам відреагувати, — сказав Зеленський. Поширити

Зеленський додав, що його не здивували дії агресора, але Міцотакіс «був дуже здивований».