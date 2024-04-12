На Одещині загинуло шестеро цивільних внаслідок обстрілу РФ 10 квітня

Російська армія 10 квітня завдала удару балістикою по Одеському району. Наразі кількість загиблих збільшилася до шести.

На Одещині зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Як зазначаться, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки РФ 10 квітня збільшилася до 6. У лікарні помер 56-річний чоловік.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Одещині балістичними ракетами “Іскандер-М” увечері 10 квітня. На місці загинули чотири людини, серед них була десятирічна дівчинка. Травмувалися 14 людей. Вже 11 квітня стало відомо про п'яту жертву окупантів — у лікарні помер чоловік, що отримав важкі поранення.

Пізніше зʼясувалося, що російські окупанти пошкодили АЗС, крамниці, складські приміщення, адміністративні й приватні будинки.

12 квітня влада оголосила жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по Одеському району.

Що відомо про атаку РФ на Україну 12 квітня

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, У ніч на 12 квітня 2024 року Росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.