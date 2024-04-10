Ракетна атака РФ на Одеську область — є загиблі та постраждалі
Категорія
Україна
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Ракетна атака РФ на Одеську область — є загиблі та постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
ракета

Ввечері 10 квітня російські ракети вбили щонайменше четверо цивільних на Одещині.

Росія вдарила ракетами по Одеській області

За словами очільника Одеської ОДА Олега Кіпера, у результаті вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина — 10-річна дівчинка.

Окрім того, відомо, що ще семеро людей зазнали поранень.

Один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе, — повідомляє Олег Кіпер.

Як зазначає глава Одеської ОДА, у період з 18.00 до 18.30 годин область опинилася під ударами російських балістичних ракет.

За попередніми даним, це були “Іскандер-М”.

За його словами, в Одеському районі, в результаті ударів була пошкоджена транспортна інфраструктура та вантажівки, що були поруч.

Повітряні сили ЗСУ о 18:19 повідомили про проліт ракети в напрямку Одеси.

Також з’явилася інформація про те, що є влучання в АЗС.

Що відомо про атаку РФ на Харківщину

10 квітня російська армія також влаштувала обстріл двох населених пунктів у Харківській області та спричинила масштабні руйнування і загибель цивільних.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожий обстріл потрапили села Липці і Мала Данилівка на території Харківського району.

Близько 14:00 відбувся ворожий обстріл сіл Липці та Мала Данилівка Харківського району, — зазначив Синєгубов.

Згідно з останніми даними, російська армія забрала життя трьох цивільних людей.

Згодом також стало відомо, що у м. Вовчанськ поранено двох цивільних 54-річних чоловіків.

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