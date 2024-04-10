Ракетна атака РФ на Одеську область — є загиблі та постраждалі

Ввечері 10 квітня російські ракети вбили щонайменше четверо цивільних на Одещині.
Росія вдарила ракетами по Одеській області
За словами очільника Одеської ОДА Олега Кіпера, у результаті вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина — 10-річна дівчинка.
Окрім того, відомо, що ще семеро людей зазнали поранень.
Як зазначає глава Одеської ОДА, у період з 18.00 до 18.30 годин область опинилася під ударами російських балістичних ракет.
За попередніми даним, це були “Іскандер-М”.
За його словами, в Одеському районі, в результаті ударів була пошкоджена транспортна інфраструктура та вантажівки, що були поруч.
Повітряні сили ЗСУ о 18:19 повідомили про проліт ракети в напрямку Одеси.
Також з’явилася інформація про те, що є влучання в АЗС.
Що відомо про атаку РФ на Харківщину
10 квітня російська армія також влаштувала обстріл двох населених пунктів у Харківській області та спричинила масштабні руйнування і загибель цивільних.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, під ворожий обстріл потрапили села Липці і Мала Данилівка на території Харківського району.
Згідно з останніми даними, російська армія забрала життя трьох цивільних людей.
Згодом також стало відомо, що у м. Вовчанськ поранено двох цивільних 54-річних чоловіків.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-