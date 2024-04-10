Ракетная атака РФ на Одесскую область — есть погибшие и пострадавшие

Вечером 10 апреля российские ракеты убили по меньшей мере 4 человека в Одесской области.
Россия ударила ракетами по Одесской области
По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок — 10-летняя девочка.
Кроме того, известно, что еще семь человек получили ранения.
Как отмечает глава Одесской ОГА, в период с 18.00 до 18.30 часов область оказалась под ударами российских баллистических ракет.
По предварительным данным, это были "Искандер-М".
По его словам, в Одесском районе, в результате ударов была повреждена транспортная инфраструктура и находившиеся рядом грузовики.
Воздушные силы ВСУ в 18:19 сообщили о пролете ракеты в направлении Одессы.
Также появилась информация о том, что зафиксировано попадание в АЗС.
Что известно об атаке РФ на Харьковщину
10 апреля российская армия также устроила обстрел двух населенных пунктов в Харьковской области и повлекла за собой масштабные разрушения и гибель гражданских.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, под вражеский обстрел попали села Липцы и Малая Даниловка на территории Харьковского района.
Согласно последним данным, российская армия забрала жизни трех гражданских людей.
Впоследствии также стало известно, что в Волчанске ранены двое гражданских 54-летних мужчин.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-