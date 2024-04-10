Ракетная атака РФ на Одесскую область — есть погибшие и пострадавшие

Вечером 10 апреля российские ракеты убили по меньшей мере 4 человека в Одесской области.

Россия ударила ракетами по Одесской области

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок — 10-летняя девочка.

Кроме того, известно, что еще семь человек получили ранения.

Один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности. Врачи делают все возможное, — сообщает Олег Кипер. Поделиться

Как отмечает глава Одесской ОГА, в период с 18.00 до 18.30 часов область оказалась под ударами российских баллистических ракет.

По предварительным данным, это были "Искандер-М".

По его словам, в Одесском районе, в результате ударов была повреждена транспортная инфраструктура и находившиеся рядом грузовики.

Воздушные силы ВСУ в 18:19 сообщили о пролете ракеты в направлении Одессы.

Также появилась информация о том, что зафиксировано попадание в АЗС.

Что известно об атаке РФ на Харьковщину

10 апреля российская армия также устроила обстрел двух населенных пунктов в Харьковской области и повлекла за собой масштабные разрушения и гибель гражданских.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражеский обстрел попали села Липцы и Малая Даниловка на территории Харьковского района.

Около 14:00 произошел вражеский обстрел сел Липцы и Малая Даниловка Харьковского района, — отметил Синегубов. Поделиться

Согласно последним данным, российская армия забрала жизни трех гражданских людей.

Впоследствии также стало известно, что в Волчанске ранены двое гражданских 54-летних мужчин.