В Одесской области погибли шесть гражданских в результате обстрела РФ 10 апреля
Категория
Украина
Дата публикации

В Одесской области погибли шесть гражданских в результате обстрела РФ 10 апреля

Офис Генерального прокурора
скорая
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Российская армия 10 апреля нанесла удар баллистике по Одесскому району. В настоящее время количество погибших увеличилось до шести.

В Одесской области возросло число погибших в результате атаки РФ

Как отметятся, количество погибших в результате вражеской атаки РФ 10 апреля увеличилось до 6. В больнице скончался 56-летний мужчина.

Напомним, россияне ударили по Одесщине баллистическими ракетами "Искандер-М" вечером 10 апреля. На месте погибли четыре человека, в их числе была десятилетняя девочка. Травмировались 14 человек. Уже 11 апреля стало известно о пятой жертве окупантов — в больнице скончался человек, получивший тяжелые ранения.

Позже выяснилось, что российские оккупанты повредили АЗС, магазины, складские помещения, административные и частные дома.

12 апреля власти объявили траур по погибшим в результате ракетного удара россиян по Одесскому району.

Что известно об атаке РФ на Украину 12 апреля

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, В ночь на 12 апреля 2024 года Россия атаковала Украину 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донетчины.

В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БпЛА типа «шахед» в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

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