В Одесской области погибли шесть гражданских в результате обстрела РФ 10 апреля

Российская армия 10 апреля нанесла удар баллистике по Одесскому району. В настоящее время количество погибших увеличилось до шести.
В Одесской области возросло число погибших в результате атаки РФ
Как отметятся, количество погибших в результате вражеской атаки РФ 10 апреля увеличилось до 6. В больнице скончался 56-летний мужчина.
Напомним, россияне ударили по Одесщине баллистическими ракетами "Искандер-М" вечером 10 апреля. На месте погибли четыре человека, в их числе была десятилетняя девочка. Травмировались 14 человек. Уже 11 апреля стало известно о пятой жертве окупантов — в больнице скончался человек, получивший тяжелые ранения.
Позже выяснилось, что российские оккупанты повредили АЗС, магазины, складские помещения, административные и частные дома.
12 апреля власти объявили траур по погибшим в результате ракетного удара россиян по Одесскому району.
Что известно об атаке РФ на Украину 12 апреля
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, В ночь на 12 апреля 2024 года Россия атаковала Украину 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донетчины.
В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БпЛА типа «шахед» в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-