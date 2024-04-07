Войска РФ атаковали "Искандером" припортовую инфраструктуру Одесской области. Есть пострадали

Российские войска ударили ракетой, вероятно, "Искадер-М" по Одессе. Пострадал один человек.

Что известно об обстреле Одесской области

Враг снова ударил баллистикой по Одесской области. Поздно вечером выпустил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру, — говорится в сообщении Сил обороны юга. Поделиться

В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Потерпели разрушения административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий — у нее акубаротравма, — добавили военные. Поделиться

Обстрел Одессы

6 апреля в 21:45 на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Затем в Одессе прогремели мощные взрывы.