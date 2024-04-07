Войска РФ атаковали "Искандером" припортовую инфраструктуру Одесской области. Есть пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали "Искандером" припортовую инфраструктуру Одесской области. Есть пострадали

Силы обороны юга Украины
ракета
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Российские войска ударили ракетой, вероятно, "Искадер-М" по Одессе. Пострадал один человек.

Что известно об обстреле Одесской области

Враг снова ударил баллистикой по Одесской области. Поздно вечером выпустил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру, — говорится в сообщении Сил обороны юга.

В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Потерпели разрушения административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий — у нее акубаротравма, — добавили военные.

Обстрел Одессы

6 апреля в 21:45 на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Затем в Одессе прогремели мощные взрывы.

Отметим, что Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами в ночь на 7 апреля. Оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым). ПВО сбила все дроны.

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