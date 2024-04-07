Війська РФ атакували "Іскандером" припортову інфраструктуру Одещини. Є постраждали

Російські війська вдарили ракетою, ймовірно, "Іскадер-М" по Одесі. Постраждала одна людина.

Що відомо про обстріл Одещини

Ворог знов вдарив балістикою по Одеській області. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру, — йдеться у повідомленні Сил оборони півдня. Поширити

Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств — в неї акубаротравма, — додали військові. Поширити

Обстріл Одеси

6 квітня о 21:45 на півдні України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Згодом в Одесі прогриміли потужні вибухи.