Війська РФ атакували "Іскандером" припортову інфраструктуру Одещини. Є постраждали

Російські війська вдарили ракетою, ймовірно, "Іскадер-М" по Одесі. Постраждала одна людина.
Що відомо про обстріл Одещини
Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
Обстріл Одеси
6 квітня о 21:45 на півдні України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Згодом в Одесі прогриміли потужні вибухи.
Зазначимо, що Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами в ніч проти 7 квітня. Окупанти випустили керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму та 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим). ППО збила всі дрони.
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