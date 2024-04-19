В Одесской области РФ уничтожила емкости с агропродукцией. Ее должны были экспортировать в Азию и Африку

Российские войска 19 апреля разрушили ракетным ударом по Одесщине емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.
РФ атаковала припортовую инфраструктуру Одесщины
Министерство восстановления Украины сообщает, что российские войска атаковали два терминала в порту Южный, специализирующихся на перевалке агропродукции.
По словам министерства, один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании, работающей в Украине с 2004 года и владеющей также несколькими заводами по переработке агропродукции.
Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест.
Это уже 39 атака РФ по объектам портовой инфраструктуры Одесской области — повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.
Перед этим на заседании Совета Украина-НАТО президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несколько ракет попали по портовой инфраструктуре.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что в результате вражеского обстрела пострадал один гражданский.
Удары по портовой инфраструктуре Одессы
6 марта войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одессы баллистикой, погибли пять человек.
Во время атаки в порту находились президент Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.
Зеленский добавил, что его не удивили действия агрессора, но Мицотакис «был очень удивлен».
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-