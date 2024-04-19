В Одесской области РФ уничтожила емкости с агропродукцией. Ее должны были экспортировать в Азию и Африку

Российские войска 19 апреля разрушили ракетным ударом по Одесщине емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

РФ атаковала припортовую инфраструктуру Одесщины

Министерство восстановления Украины сообщает, что российские войска атаковали два терминала в порту Южный, специализирующихся на перевалке агропродукции.

По словам министерства, один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании, работающей в Украине с 2004 года и владеющей также несколькими заводами по переработке агропродукции.

Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест.

Это уже 39 атака РФ по объектам портовой инфраструктуры Одесской области — повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.

Перед этим на заседании Совета Украина-НАТО президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несколько ракет попали по портовой инфраструктуре.

Пока я готовился к этому разговору, они (россияне — ред.) нанесли удар по морскому порту «Южный». Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские. Поделиться

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что в результате вражеского обстрела пострадал один гражданский.

Удары по портовой инфраструктуре Одессы

6 марта войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одессы баллистикой, погибли пять человек.

Во время атаки в порту находились президент Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Так, в нескольких сотнях, 300-400 метров был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро пришла. Очень быстро все было, я думаю, не удалось отреагировать командам, — сказал Зеленский. Поделиться

Зеленский добавил, что его не удивили действия агрессора, но Мицотакис «был очень удивлен».