Атаковали Одесскую область. ПВО Украины уничтожила две российские ракеты Х-59

Воздушные силы ВСУ сбили 2 ракеты РФ, которые страна-агрессор запустила по Одесской области днем 14 апреля.

ВС ВСУ ликвидировали 2 российские ракеты

Враг снова атаковал Одесскую область. Однако ракеты были уничтожены противовоздушной обороной Украины над акваторией Черного моря.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Очередной точечный ракетный удар по югу Украины. С акватории Черного моря с самолета тактической авиации россияне снова атаковали Одесщину.

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 силами противовоздушной обороны уничтожены над морем.

Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог! Оперативно переходите в укрытие! Поделиться

Что предшествовало уничтожению российских ракет

В 15:47 14 апреля Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации на южном направлении.

В 16:03 стало известно, что российская ракета летит на Одессу.

В 16.09 ВС ВСУ призвали жителей Черноморска и Одессы находиться в укрытиях из-за повышенной ракетной опасности.