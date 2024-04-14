Атакували Одещину. ППО України знищила дві російських ракети Х-59
Категорія
Україна
Дата публікації

Атакували Одещину. ППО України знищила дві російських ракети Х-59

Сили оборони півдня України
Ракета
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Повітряні сили ЗСУ збили 2 ракети РФ, які країна-агресорка запустила по Одеській області вдень 14 квітня.

ПС ЗСУ ліквідували 2 російські ракети

Ворог знову атакував Одещину. Проте ракети було знищено протиповітряною обороною України над акваторією Чорного моря.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Черговий точковий ракетний удар по півдню України. З акваторії Чорного моря із літака тактичної авіації росіяни знов атакували Одещину.

2 керовані авіаційні ракети Х-59 силами протиповітряної оборони знищено над морем.

Будьте уважні до сигналів повітряних тривог! Оперативно переходьте в укриття!

Що передувало знищенню російських ракет

О 15.47 14 квітня Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації на підвденному напрямку.

О 16.03 стало відомо, що російська ракета летить на Одесу.

О 16.09 ПС ЗСУ закликали жителів Чорноморська та Одеси знаходитися в укриттях через підвищену ракетну небезпеку.

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