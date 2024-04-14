Атакували Одещину. ППО України знищила дві російських ракети Х-59

Повітряні сили ЗСУ збили 2 ракети РФ, які країна-агресорка запустила по Одеській області вдень 14 квітня.
ПС ЗСУ ліквідували 2 російські ракети
Ворог знову атакував Одещину. Проте ракети було знищено протиповітряною обороною України над акваторією Чорного моря.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Черговий точковий ракетний удар по півдню України. З акваторії Чорного моря із літака тактичної авіації росіяни знов атакували Одещину.
2 керовані авіаційні ракети Х-59 силами протиповітряної оборони знищено над морем.
Що передувало знищенню російських ракет
О 15.47 14 квітня Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації на підвденному напрямку.
О 16.03 стало відомо, що російська ракета летить на Одесу.
О 16.09 ПС ЗСУ закликали жителів Чорноморська та Одеси знаходитися в укриттях через підвищену ракетну небезпеку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-