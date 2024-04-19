Войска РФ атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области. Есть раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области. Есть раненый

Олег Кипер / Одесская ОВА
Ракета
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Российские войска днем 19 апреля атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области. Ранение получил один человек.

Атака РФ по Одесской области 19 апреля

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские ракеты повредили припортовую инфраструктуру области.

Пока известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован.

Кипер призвал оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Напомним, что в ночь на 19 апреля войска РФ атаковали Одесщину ракетами и ударными дронами, попав по критической инфраструктуре региона.

Пострадавших нет.

Массированная ракетная атака на Украину

В ночь на 19 апреля российские войска нанесли очередную массированную ракетную атаку по Украине.

Силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА типа Shahed-131/136, 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555, 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 и 2 крылатые ракеты Х-22.

Также был впервые уничтожен российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Под ударом — Днепропетровщина и Одесса. В Днепропетровской области под ракетными ударами попали Криворожский и Синельниковский район, а также Павлоград.

В Днепропетровской области 7 погибших, среди которых 2 ребенка, и 35 пострадавших.

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