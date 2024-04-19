Ракетная атака в Днепропетровскую область. Число погибших возросло

Число погибших в результате атаки россиян на Днепропетровскую область возросло до восьми. Еще 29 человек получили ранения, из них 14 были спасены.
Что известно о количестве жертв после атаки на Днепропетровщину
В то же время в Синельниково произошло частичное разрушение 4 частных жилых домов, а еще 10 — повреждены. Отмечается, что погибли 6 человек, в том числе 2 ребенка. При этом еще 6 человек пострадали, среди которых один ребенок. В Кривом Роге пострадали 3 человека.
Что сказал президент об атаке
Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российских окупантов по Днепропетровской области.
Президент подчеркнул, что каждое государство, предоставляющее системы ПВО Украине, каждый лидер, помогающий убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, есть. спасателями жизни.
Глава государства подчеркнул, что Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "шахед" должны сбиваться.
В то же время, министр внутренних дел Игорь Клименко также сообщил подробности удара захватчиков.