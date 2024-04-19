Ракетная атака в Днепропетровскую область. Число погибших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетная атака в Днепропетровскую область. Число погибших возросло

ДСНС Украины
атака
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Число погибших в результате атаки россиян на Днепропетровскую область возросло до восьми. Еще 29 человек получили ранения, из них 14 были спасены.

Что известно о количестве жертв после атаки на Днепропетровщину

В Днепре в результате ракетных ударов врага по гражданской инфраструктуре частично разрушен пятиэтажный дом. Произошел пожар, он локализован на площади около 1 тыс. кв.м. В городе погибли 2 человека, 20 человек пострадали, из них 12 были спасены, — говорится в сообщении.

В то же время в Синельниково произошло частичное разрушение 4 частных жилых домов, а еще 10 — повреждены. Отмечается, что погибли 6 человек, в том числе 2 ребенка. При этом еще 6 человек пострадали, среди которых один ребенок. В Кривом Роге пострадали 3 человека.

Что сказал президент об атаке

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российских окупантов по Днепропетровской области.

Сейчас продолжаются спасательные работы в Днепре после российского удара. Несколько этажей обычного жилого дома разрушены, поврежден вокзал. Под ударом на Днепровщине были также Кривой Рог и Синельниково. Всем раненым оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким, — говорится в Telegram-канале главы государства.

Президент подчеркнул, что каждое государство, предоставляющее системы ПВО Украине, каждый лидер, помогающий убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, есть. спасателями жизни.

Мы должны нанести поражение российскому террору. Это потребность не только в нашем государстве, не только для украинцев — это глобальная потребность.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Глава государства подчеркнул, что Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "шахед" должны сбиваться.

Мир может это гарантировать, партнеры обладают необходимыми возможностями. Это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы, добавил он.

В то же время, министр внутренних дел Игорь Клименко также сообщил подробности удара захватчиков.

В Днепре повреждены жилая пятиэтажка и объекты гражданской инфраструктуры. На сегодня в городе 2 погибших и 16 раненых. Психологическую помощь получили 30 человек. В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибли 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще 2 человека травмированы. К сожалению, количество пострадавших будет расти. Разбор завалов поврежденных домов продолжается, — заявили в ГСЧС.

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