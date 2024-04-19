Ракетна атака на Дніпропетровщину. Кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок атаки росіян на Дніпропетровську область зросла до восьми. Ще 29 осіб отримали поранення, з них 14 - було врятовано.

Що відомо про кількість жертв після атаки на Дніпропетровщину

У Дніпрі внаслідок ракетних ударів ворога по цивільній інфраструктурі частково зруйновано пʼятиповерховий будинок. Сталася пожежа, її локалізовано на площі близько 1 тис. кв.м. У місті загинуло 2 особи, 20 людей постраждали, із них 12 було врятовано, — йдеться у повідомленні. Поширити

Водночас у Синельниковому сталося часткове руйнування 4 приватних житлових будинків, а ще 10 — пошкоджено. Зазначається, що загинуло 6 людей, у тому числі 2 дитини. При цьому ще 6 осіб постраждали, серед яких одна дитина. У Кривому Розі постраждало 3 особи.

Що сказав президент про атаку

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по Дніпропетровській області.

Зараз тривають рятувальні роботи в Дніпрі після російського удару. Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал. Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове. Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким, — мовиться у Telegram-каналі глави держави. Поширити

Президент наголосив, що кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя.

Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашій державі, не лише українцям — це глобальна потреба. Володимир Зеленський президент України

Глава держави підкреслив, що Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен "шахед" мають збиватися.

Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи, — додав він. Поширити

Водночас, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також повідомив подробиці щодо удару загарбників.