Ракетна атака на Дніпропетровщину. Кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок атаки росіян на Дніпропетровську область зросла до восьми. Ще 29 осіб отримали поранення, з них 14 - було врятовано.
Що відомо про кількість жертв після атаки на Дніпропетровщину
Водночас у Синельниковому сталося часткове руйнування 4 приватних житлових будинків, а ще 10 — пошкоджено. Зазначається, що загинуло 6 людей, у тому числі 2 дитини. При цьому ще 6 осіб постраждали, серед яких одна дитина. У Кривому Розі постраждало 3 особи.
Що сказав президент про атаку
Президент Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по Дніпропетровській області.
Президент наголосив, що кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя.
Глава держави підкреслив, що Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен "шахед" мають збиватися.
Водночас, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також повідомив подробиці щодо удару загарбників.