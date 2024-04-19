Війська РФ атакували припортову інфраструктуру Одещини. Є поранений

Атака РФ по Одещині 19 квітня

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські ракети пошкодили припортову інфраструктуру області.

Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано. Поширити

Кіпер закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня війська РФ атакували Одещину ракетами та ударними дронами, поціливши по критичній інфраструктурі регіону.

Постраждалих немає.

Масована ракетна атака на Україну

У ніч на 19 квітня російські війська завдали чергової масованої ракетної атаки по Україні.

Сили ППО знищили 14 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136", 2 крилаті ракети Х-101/Х-555, 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та 2 крилаті ракети Х-22.

Також було вперше знищено російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Під ударом — Дніпропетровщина та Одеса. У Дніпропетровській області під ракетними ударами потрапив Криворізький та Синельниківський район, а також Павлоград.

У Дніпропетровській області 7 загиблих, серед яких 2 дитини, і 35 постраждалих.