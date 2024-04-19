Війська РФ атакували припортову інфраструктуру Одещини. Є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували припортову інфраструктуру Одещини. Є поранений

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Ракета
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Російські війська вдень 19 квітня атакували припортову інфраструктуру Одещини. Поранення отримав один чоловік.

Атака РФ по Одещині 19 квітня

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські ракети пошкодили припортову інфраструктуру області.

Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано.

Кіпер закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня війська РФ атакували Одещину ракетами та ударними дронами, поціливши по критичній інфраструктурі регіону.

Постраждалих немає.

Масована ракетна атака на Україну

У ніч на 19 квітня російські війська завдали чергової масованої ракетної атаки по Україні.

Сили ППО знищили 14 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136", 2 крилаті ракети Х-101/Х-555, 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та 2 крилаті ракети Х-22.

Також було вперше знищено російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Під ударом — Дніпропетровщина та Одеса. У Дніпропетровській області під ракетними ударами потрапив Криворізький та Синельниківський район, а також Павлоград.

У Дніпропетровській області 7 загиблих, серед яких 2 дитини, і 35 постраждалих.

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