Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів прискорити вирішення питання щодо додаткових ППО для України на тлі останніх злочинних атак окупаційної армії РФ, зокрема по Дніпру.

Як Зеленський відреагував на удар армії РФ по Дніпру

Зеленський підкреслив. що Україна звертається до партнерів по системи ППО заради порятунку життів українців.

Глава держави підкреслив, що необхідні Україні установки ППО є на складах партнерів, однак вони насамперед потрібні в Україні для захисту від повітряних атак злочинної армії РФ.

Ми в Україні цінуємо зусилля кожного лідера, кожної держави, які дійсно активні, дійсно виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості нашого повітряного щита… Важкий сьогодні день. Ракетні удари. Дніпро — просто по центру міста, по звичайній забудові. Будинок, вокзал, — підкреслив Зеленський. Поширити

За його словами, протягом 19 квітня злочинна армія РФ також атакувала:

атакували Синельникове, Кривий Ріг;

завдали ударів по Нікополю;

здійснили обстріли Одеському регіону, намагаючись уразити експорт продовольства.

били по Донеччині, Миколаївщині, Харківщині.

Багато постраждалих — усім надається допомога, і я дякую кожному, хто підтримує зараз наших людей, хто ліквідовує наслідки російського зла. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких, — зазначив глава держави. Поширити

За його словами, західні партнери мають усе, щоб допомогти Україні, зокрема, авіацію, артилерійські системи, боєприпаси та засоби ППО.

Все це, як підкреслив Зеленський, допоможе українським військовим відігнати злочинну авіацію окупаційної армїі РФ.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Дніпро

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Дмитра Лисака, у Дніпрі рятувальники витягли з під завалів зруйнованого злочинною армією РФ багатоповерхового житлового будинку тіло третього загиблого.

Третій загиблий у Дніпрі. Рятувальники виявили тіло чоловіка, який мешкав на 5-му поверсі, на рівні третього, — підкреслив Лисак. Поширити

За інформацією представників ОВА, загалом внаслідок атаки окупаційної армії РФ по регіону протягом 19 квітня загинуло вісім людей, серед яких двоє дітей.