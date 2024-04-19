Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров ускорить решение вопроса о дополнительных ПВО для Украины на фоне последних преступных атак оккупационной армии РФ, в том числе по Днепру.
Как Зеленский отреагировал на удар армии РФ по Днепру
Зеленский подчеркнул. что Украина обращается к партнерам по системе ПВО ради спасения жизней украинцев.
Глава государства подчеркнул, что необходимые Украине установки ПВО есть на складах партнеров, однако они, прежде всего, нужны в Украине для защиты от воздушных атак преступной армии РФ.
По его словам, в течение 19 апреля преступная армия РФ также атаковала:
атаковали Синельниково, Кривой Рог;
нанесли удары по Никополю;
совершили обстрелы Одесскому региону, пытаясь поразить экспорт продовольствия.
били по Донбасу, Николаевщине, Харьковщине.
По его словам, у западных партнеров есть все, чтобы помочь Украине, в частности, авиацию, артиллерийские системы, боеприпасы и средства ПВО.
Все это, как подчеркнул Зеленский, поможет украинским военным отогнать преступную авиацию оккупационной армии РФ.
Что известно о последствиях атаки армии РФ на Днепр
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Дмитрия Лысака, в Днепре спасатели извлекли из-под завалов разрушенного преступной армией РФ многоэтажного жилого дома тело третьего погибшего.
По информации представителей ОВА, всего в результате атаки оккупационной армии РФ по региону в течение 19 апреля погибли восемь человек, среди которых двое детей.
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