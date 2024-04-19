Зеленский призвал партнеров поторопиться с ПВО на фоне последних атак армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призвал партнеров поторопиться с ПВО на фоне последних атак армии РФ

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров ускорить решение вопроса о дополнительных ПВО для Украины на фоне последних преступных атак оккупационной армии РФ, в том числе по Днепру.

Как Зеленский отреагировал на удар армии РФ по Днепру

Зеленский подчеркнул. что Украина обращается к партнерам по системе ПВО ради спасения жизней украинцев.

Глава государства подчеркнул, что необходимые Украине установки ПВО есть на складах партнеров, однако они, прежде всего, нужны в Украине для защиты от воздушных атак преступной армии РФ.

Мы в Украине ценим усилия каждого лидера, каждого государства, действительно активные, действительно выполняют обещания и пытаются увеличить возможности нашего воздушного щита… Тяжелый сегодня день. Ракетные удары. Днепр — просто по центру города, по обычной застройке. Дом, вокзал, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в течение 19 апреля преступная армия РФ также атаковала:

  • атаковали Синельниково, Кривой Рог;

  • нанесли удары по Никополю;

  • совершили обстрелы Одесскому региону, пытаясь поразить экспорт продовольствия.

  • били по Донбасу, Николаевщине, Харьковщине.

Многие пострадавшие — всем оказывается помощь, и я благодарю каждого, кто поддерживает сейчас наших людей, кто ликвидирует последствия российского зла. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких, отметил глава государства.

По его словам, у западных партнеров есть все, чтобы помочь Украине, в частности, авиацию, артиллерийские системы, боеприпасы и средства ПВО.

Все это, как подчеркнул Зеленский, поможет украинским военным отогнать преступную авиацию оккупационной армии РФ.

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Днепр

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Дмитрия Лысака, в Днепре спасатели извлекли из-под завалов разрушенного преступной армией РФ многоэтажного жилого дома тело третьего погибшего.

Третий погибший в Днепре. Спасатели обнаружили тело мужчины, проживавшего на 5-м этаже, на уровне третьего, — подчеркнул Лысак.

По информации представителей ОВА, всего в результате атаки оккупационной армии РФ по региону в течение 19 апреля погибли восемь человек, среди которых двое детей.

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