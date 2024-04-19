По словам президента Владимира Зеленского во время заседания Совета Украина-НАТО, украинские военные нуждаются в средствах ПВО, артиллерийских снарядов, дальнобойного оружия, авиации.
Зеленский о ключевых ожиданиях от помощи со стороны западных партнеров
По его словам, уже очень давно ведутся дискуссии о необходимости передать Украине миллион артиллерийских боеприпасов.
Он отметил, что эти боеприпасы уже следует наконец-то доставить на фронт.
Чего еще требует Украина для продолжения войны
Зеленский также подчеркнул, что украинским военным нужны дальнобойные средства поражения, в частности ракеты и артиллерия.
Глава государства также напомнил, что у Украины также есть острая потребность в современных западных военных самолетах.
В настоящее время существует истребительная коалиция, поэтому Украине необходимо достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот.
Кроме того, президент подчеркнул, что Украина нуждается в быстром принятии решений.
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