По словам президента Владимира Зеленского во время заседания Совета Украина-НАТО, украинские военные нуждаются в средствах ПВО, артиллерийских снарядов, дальнобойного оружия, авиации.

Зеленский о ключевых ожиданиях от помощи со стороны западных партнеров

Мы говорим об этом прямо — для обороны нам нужно еще семь "Патриотов" или аналогичных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти множество жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста, подчеркивает глава государства. Поделиться

По его словам, уже очень давно ведутся дискуссии о необходимости передать Украине миллион артиллерийских боеприпасов.

Он отметил, что эти боеприпасы уже следует наконец-то доставить на фронт.

Чего еще требует Украина для продолжения войны

Зеленский также подчеркнул, что украинским военным нужны дальнобойные средства поражения, в частности ракеты и артиллерия.

Глава государства также напомнил, что у Украины также есть острая потребность в современных западных военных самолетах.

В настоящее время существует истребительная коалиция, поэтому Украине необходимо достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина нуждается в быстром принятии решений.