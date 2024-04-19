Зеленский назвал пять ключевых потребностей Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал пять ключевых потребностей Украины

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского во время заседания Совета Украина-НАТО, украинские военные нуждаются в средствах ПВО, артиллерийских снарядов, дальнобойного оружия, авиации.

Зеленский о ключевых ожиданиях от помощи со стороны западных партнеров

Мы говорим об этом прямо — для обороны нам нужно еще семь "Патриотов" или аналогичных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти множество жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста, подчеркивает глава государства.

По его словам, уже очень давно ведутся дискуссии о необходимости передать Украине миллион артиллерийских боеприпасов.

Он отметил, что эти боеприпасы уже следует наконец-то доставить на фронт.

Чего еще требует Украина для продолжения войны

Зеленский также подчеркнул, что украинским военным нужны дальнобойные средства поражения, в частности ракеты и артиллерия.

Глава государства также напомнил, что у Украины также есть острая потребность в современных западных военных самолетах.

В настоящее время существует истребительная коалиция, поэтому Украине необходимо достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина нуждается в быстром принятии решений.

И пятое — скорость. В этом году нам не терпится принять решение. Прошу вас как можно скорее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости — каждый ее элемент, — подчеркнул Зеленский.

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