РФ перемещает свои ракетоносители в Каспийское море. Зеленский назвал причину

После эффективных операций украинских сил в Крыму РФ решила переместить свои корабли, в том числе ракетоносители из Черного моря в Каспийское.

РФ перемещает свои ракетоносители на Каспий

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму.

Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в том числе носители "Калибров", на Каспий. Владимир Зеленский Президент Украины

Что известно об успешной операции ВСУ в Крыму

17 апреля украинские силы обороны важную и успешную операцию в Крыму. В частности, ВСУ атаковали аэродром во временно оккупированном Джанкое, в районе которого прогремели взрывы и начался пожар.

Как сообщили в ГУР, 17 апреля в результате успешной операции на военном аэродроме города Джанкой в Крыму уничтожено или критически повреждено:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Число пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется, сообщили в ГУР.

Напомним, что в Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.

Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.

17 апреля Телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свои источники сообщал об очень значительных потерях среди личного состава окупантов.