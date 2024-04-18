РФ перемещает свои ракетоносители в Каспийское море. Зеленский назвал причину

После эффективных операций украинских сил в Крыму РФ решила переместить свои корабли, в том числе ракетоносители из Черного моря в Каспийское.
РФ перемещает свои ракетоносители на Каспий
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму.
Что известно об успешной операции ВСУ в Крыму
17 апреля украинские силы обороны важную и успешную операцию в Крыму. В частности, ВСУ атаковали аэродром во временно оккупированном Джанкое, в районе которого прогремели взрывы и начался пожар.
Как сообщили в ГУР, 17 апреля в результате успешной операции на военном аэродроме города Джанкой в Крыму уничтожено или критически повреждено:
4 пусковые установки ЗРК С-400;
3 радиолокационные станции;
пункт управления средствами ПВО;
аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
Число пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется, сообщили в ГУР.
Напомним, что в Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.
Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.
17 апреля Телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свои источники сообщал об очень значительных потерях среди личного состава окупантов.
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