РФ перемещает свои ракетоносители в Каспийское море. Зеленский назвал причину
Категория
Украина
Дата публикации

РФ перемещает свои ракетоносители в Каспийское море. Зеленский назвал причину

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

После эффективных операций украинских сил в Крыму РФ решила переместить свои корабли, в том числе ракетоносители из Черного моря в Каспийское.

РФ перемещает свои ракетоносители на Каспий

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму.

Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в том числе носители "Калибров", на Каспий.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что известно об успешной операции ВСУ в Крыму

17 апреля украинские силы обороны важную и успешную операцию в Крыму. В частности, ВСУ атаковали аэродром во временно оккупированном Джанкое, в районе которого прогремели взрывы и начался пожар.

Как сообщили в ГУР, 17 апреля в результате успешной операции на военном аэродроме города Джанкой в Крыму уничтожено или критически повреждено:

  • 4 пусковые установки ЗРК С-400;

  • 3 радиолокационные станции;

  • пункт управления средствами ПВО;

  • аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Число пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется, сообщили в ГУР.

Напомним, что в Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.

Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.

17 апреля Телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свои источники сообщал об очень значительных потерях среди личного состава окупантов.

По данным наших источников, на аэродроме в Джанкое погибли около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены. Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в 1472 ВМКГ, говорится в сообщении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ отследил в Севастополе малый ракетный корабль РФ
Ракетный
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россия хотела перебросить в Черное море пораженный ВСУ корабль "Серпухов" — ГУР
корабль
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бавовна в Джанкое. ГУР впервые озвучило перечень уничтоженных объектов РФ
ГУР
гур

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?