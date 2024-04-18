РФ переміщує свої ракетоносії у Каспійське море. Зеленський назвав причину

Після ефективних операцій українських сил у Криму РФ вирішила перемістити свої кораблі, зокрема ракетоносії з Чорного моря до Каспійського.

РФ переміщує свої ракетоносії на Каспій

Як заявив президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "Калібрів", на Каспій. Володимир Зеленський Президент України

Що відомо про успішну операцію ЗСУ в Криму

17 квітня українські сили оборони важливу та успішну операцію у Криму. Зокрема, ЗСУ атакували аеродром у тимчасово окупованому Джанкої, в районі якого прогриміли вибухи та почалася пожежа.

Як повідомили в ГУР, 17 квітня внаслідок успішної операції на військовому аеродромі міста Джанкой у Криму знищено або критично пошкоджено:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.

Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється, повідомили у ГУР

Нагадаємо, що у Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.

17 квітня Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на свої джерела повідомляв про дуже значні втрати серед особового складу окупантів.