Зеленський назвав п'ять ключових потреб України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав п'ять ключових потреб України

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського під час засідання Ради Україна-НАТО, наразі українські військові потребують засобів ППО, артилерійських снарядів, далекобійної зброї, авіації. 

Зеленський про ключові очікування від допомоги з боку західних партнерів

Ми говоримо про це прямо — для оборони нам потрібно ще сім "Патріотів" або аналогічних ЗРК, і це мінімальна кількість. Вони можуть врятувати безліч життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка, — підкреслює глава держави.

За його словами, вже дуже давно точаться дискусії про необхідність передати України мільйон артилерійських боєприпасів.

Він наголосив, що ці боєприпаси вже слід нарешті доставити на фронт.

Чого ще потребує Україна для продовження ведення війни

Зеленський також підкреслив, що українським військовим потрібні далекобійні засоби ураження, зокрема, ракети та артилерія.

Глава держави також нагадав, що в України також є гостра потреба у сучасних західних військових літаках.

На поточний момент існує винищувальна коаліція, тому Україні необхідна достатня кількість літаків, щоб реально здолати російський повітряний флот.

Окрім цього президент підкреслив, що Україна потребує швидкого прийняття рішень.

І п'яте — швидкість. Цього року нам не терпиться ухвалити рішення. Прошу вас якомога швидше розглянути наше прохання про вашу рішучість — кожен її елемент, — підкреслив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сі Цзіньпін висунув нову вимогу Зеленському та Путіну
Сі Цзіньпін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ переміщує свої ракетоносії у Каспійське море. Зеленський назвав причину
Володимир Зеленський
зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підготовка замаху на Зеленського. Українські та польські спецслужби затримали агента Росії
СБУ
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?