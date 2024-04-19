За словами президента Володимира Зеленського під час засідання Ради Україна-НАТО, наразі українські військові потребують засобів ППО, артилерійських снарядів, далекобійної зброї, авіації.
Зеленський про ключові очікування від допомоги з боку західних партнерів
За його словами, вже дуже давно точаться дискусії про необхідність передати України мільйон артилерійських боєприпасів.
Він наголосив, що ці боєприпаси вже слід нарешті доставити на фронт.
Чого ще потребує Україна для продовження ведення війни
Зеленський також підкреслив, що українським військовим потрібні далекобійні засоби ураження, зокрема, ракети та артилерія.
Глава держави також нагадав, що в України також є гостра потреба у сучасних західних військових літаках.
На поточний момент існує винищувальна коаліція, тому Україні необхідна достатня кількість літаків, щоб реально здолати російський повітряний флот.
Окрім цього президент підкреслив, що Україна потребує швидкого прийняття рішень.
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