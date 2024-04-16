Сі Цзіньпін висунув нову вимогу Зеленському та Путіну
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Політика
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Сі Цзіньпін висунув нову вимогу Зеленському та Путіну

Сі Цзіньпін
Джерело:  online.ua

За словами глави КНР Сі Цзіньпіна, він підтримує проведення мирної конференції для врегулювання "української кризи", однак вимагає, щоб в ній взяли участь представники команд Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Китай хоче провести мирну конференцію за участі Росії і України

Що важливо розуміти, влада КНР ніколи не називала війну в Україні "війною" й використовує словосполучення “українська криза”.

Сі Цзіньпін продовжує стверджувати, що його країна заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи (війни — ред.).

Ми виступаємо за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами, з рівною участю всіх сторін і чесним обговоренням всіх мирних варіантів, і готові підтримувати тісну комунікацію з усіма зацікавленими сторонами.

Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін

Президент Китаю

Свою вимогу глава КНР озвучив під час зустрічі з німецьким лідером Олафом Шольцем.

Сі Цзіньпін описав своє бачення завершення російсько-української війни

На переконання президента Китаю, з метою відновлення миру в Україні слід дотримуватися декількох моментів:

  1. сконцентруватися на загальній ситуації миру і стабільності, не переслідувати егоїстичні інтереси;

  2. охолоджувати ситуацію, а не підливати масла у вогонь;

  3. створювати умови для відновлення миру, а не сприяти подальшій інтенсифікації конфліктів;

  4. зменшити негативний вплив на світову економіку і утриматися від дестабілізації глобального промислового ланцюга поставок".

За словами журналістів, після завершення офіційних перемовин лідери Китаю та Німеччини прогулялися і пообідали разом.

Окрім того, наголошується, що під час зустрічі був присутній міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

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