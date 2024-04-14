Шольц розпочав триденний візит до Китаю — що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочав триденний візит до Китаю для зміцнення зв’язків та усунення розбіжностей щодо торгівлі та підтримки Китаєм Росії.

Візит Шольца до Китаю

За даними Reuters, це буде найтриваліший візит канцлера до будь-якої країни з моменту вступу на посаду, він покликаний "зміцнити зв'язки з головним торговим партнером Німеччини та усунути розбіжності з питань, включаючи торговельну практику Китаю та його підтримку Росії".

Однак візит, ймовірно, буде затьмарений нападом Ірану на Ізраїль.

Шольц, який подорожує з кількома німецькими топменеджерами підприємств, розпочав свою подорож у південно-західному мегаполісі Чунцин.

Він також відвідає Шанхай і Пекін, де зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

Агенство повідомляє, що після прибуття Шольц засудив удари Ірану по Ізраїлю «найрішучішими словами», сказав його речник. Як повідомили джерела в уряді, Шольца постійно інформували про події на Близькому Сході.

Німецькі офіційні особи заявили, що Пекін може зіграти позитивну роль у охолодженні швидкої ескалації напруженості на Близькому Сході.

Ставлення Німеччини до Китаю та РФ

Загальна позиція Берліна щодо Китаю стала більш критичною після початку вторгнення РФ в Україну.

Очікується, що Шольц під час візиту розповість про підтримку Китаєм Росії.

Німецькі офіційні особи в п’ятницю, 12 квітня, прямо заявили, що підтримка Пекіна та експорт до Росії дозволяють Москві вести агресивну проти України та спричиняють «зростаючу втрату репутації Китаю» в Європі та за її межами.