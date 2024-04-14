Шольц начал трехдневный визит в Китай — что известно
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Шольц начал трехдневный визит в Китай — что известно

Олаф Шольц
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Источник:  Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 апреля начал трехдневный визит в Китай для укрепления связей и устранения разногласий по торговле и поддержке Китаем России.

Визит Шольца в Китай

По данным Reuters, это будет продолжительный визит канцлера в любую страну с момента вступления в должность, он призван "укрепить связи с главным торговым партнером Германии и устранить разногласия по вопросам, включая торговую практику Китая и его поддержку России".

Однако визит, вероятно, будет омрачен нападением Ирана на Израиль.

Шольц, путешествующий с несколькими немецкими топ-менеджерами предприятий, начал свой визит в юго-западном мегаполисе Чунцин.

Он также посетит Шанхай и Пекин, где встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

Агентство сообщает, что по прибытии Шольц осудил удары Ирана по Израилю «самыми решительными словами», сказал его спикер. Как сообщили источники в правительстве, Шольц постоянно информировал о событиях на Ближнем Востоке.

Немецкие официальные лица заявили, что Пекин может сыграть положительную роль в охлаждении быстрой эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Отношение Германии к Китаю и РФ

Общая позиция Берлина по отношению к Китаю стала более критичной после начала вторжения РФ в Украину.

Ожидается, что Шольц во время визита расскажет о поддержке Китаем России.

Немецкие официальные лица в пятницу, 12 апреля, прямо заявили, что поддержка Пекина и экспорт в Россию позволяют Москве вести агрессивную против Украины и влекут за собой «растущую потерю репутации Китая» в Европе и за ее пределами.

Речь идет о том, что Китай не поддерживает Россию в ведении жестокой войны против ее соседа Украины, — написал Шольц на платформе X в субботу.

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