Китай и РФ договорились о "выигрышном сотрудничестве" — FT

Китай и Россия договорились поддерживать "стабильность промышленной цепочки поставок". Примечательно, что это произошло спустя всего несколько дней после того, как министр финансов США Джанет Йеллен предостерегла Пекин от поддержки военных усилий Москвы.

Что известно о сотрудничестве Китая и РФ

Ранее в МИД Китая сообщили, что министр иностранных дел Китая Ван I и его российский коллега Сергей Лавров во время состоявшейся в Пекине 9 апреля встречи усилили призывы к более тесному сотрудничеству двух стран против "гегемонизма".

Китай и Россия будут активнее в сближении своих интересов… и будут работать вместе, чтобы поддерживать стабильность международной промышленной цепочки поставок, — приводятся слова Ван И. Поделиться

Кроме того, он заверил своего российского коллегу, что Китай "продолжит поддерживать развитие и возрождение России под руководством президента Путина", сообщили в китайском МИД.

Примечательно, что Лавров также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Российский чиновник сообщил, что Москва "в восторге" от успеха Китая под руководством Си, и выступил с завуалированной критикой стран, "которые пытаются сдержать развитие Китая так же, как они пытаются сдержать развитие России". Конкретно такую информацию распространяют в русских СМИ.

В то же время китайское государственное телевидение привело слова Си Цзиньпина о том, что Пекин и Москва стали на путь "гармонического сосуществования" и "выигрышного сотрудничества".

Стоит отметить, что это произошло, когда министр финансов США Джанет Йеллен возвращалась в Вашингтон после шестидневной поездки в Китай. В субботу, 6 апреля, она предупредила своих пекинских коллег о "значительных последствиях" для китайских компаний, оказавших материальную поддержку России в ее войне против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы.

Союз России и Китая

С начала вторжения РФ в Украину Пекин официально занимает "нейтральную" позицию. Однако звучало немало заявлений о том, что Китай помогает российской промышленности и поставляет россиянам товары и технологии, необходимые для военных усилий Москвы.

Кроме того, Китай предоставляет России данные геопространственной разведки, а также микроэлектронику и станки для производства танков. Отмечается, что торговля между двумя странами составила рекордные 240 миллиардов долларов в 2023 году.