Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientia Sinica Technologica, китайские ученые создали ядерный реактор, который позволит космическому кораблю сократить путешествие на Марс в 2 раза.

Китай работает над созданием космического ядерного двигателя

Большинство современных ракет-носителей имеют химические двигатели, создающие тягу за счет воспламенения смеси топлива и жидкого кислорода. Тяга создается за счет выброса газа из сопла ракеты. Хотя это пока единственные транспортные средства для достижения космоса, в будущем их могут заменить космические корабли с ядерными двигателями.

Когда происходит разделение атомов, то выделяется огромное количество энергии в виде тепла. Сейчас ядерное деление используется для выработки электроэнергии на АЭС, но аэрокосмические инженеры по всему миру ищут способы использовать ядерное деление для создания тяги в космических кораблях.

Авторы исследования говорят, что Китай планирует начать реализацию миссий в глубокий космос, в частности, это касается не только пилотируемых полетов на Луну, но и на Марс. Также китайские ученые считают, что ядерные двигатели позволяют быстро достичь пояса астероидов, Юпитера и даже внешней части Солнечной системы.

Предполагается, что космический корабль с ядерным двигателем будет в 2-5 раз эффективнее химических двигателей. Исходя из этого, пилотируемый полет на Марс вместо 7 месяцев займет 3 месяца. Так астронавты не только быстрее доберутся до Красной планеты, но это сократит риск значительного отрицательного влияния космического излучения и микрогравитации на их здоровье.

Китайские ученые сообщили, что они создали новый ядерный реактор, предназначенный для космических полетов, и уже прошел начальные наземные испытания. Реактор имеет мощность 1,5 МВт, и его можно поместить в космический корабль, который выведет на орбиту обычная ракета-носитель.

Ученые проверили систему охлаждения реактора, его способность противостоять коррозии и многое другое. Для обеспечения тепла при наземных испытаниях использовали внешний источник питания. Но главные испытания с ядерным делением состоятся в ближайшем будущем.

Известно, что в США компания Lockhead Martin занимается созданием космического корабля с ядерным двигателем, который должен быть представлен в 2027 году. Опередит ли Китай американцев пока не ясно, но если одна из этих стран добьется успеха, то это совершит революцию в космических путешествиях.