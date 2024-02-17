Робот-хирург впервые провел "сделку" в космосе. Как это происходило

Робот-хирург MIRA, отправленный для эксперимента на Международную космическую станцию, провел свою первую операцию. Он резал резиновые ленты, имитирующие человеческие ткани.

Что известно о первой операции робота-хирурга в космосе

Протяженностью робот около 76 сантиметров, а весит 0,9 кг. Для того чтобы провести операцию в условиях невесомости, его поместили в специальный контейнер — величиной с микроволновку.

Фото — newatlas.com

В общей сложности 10 резиновых лент прикрепили к металлическим панелям слева и справа работа, а также перед ним. Задача хирургов заключалась в том, чтобы «руками» работа захватить ленты, а затем натянуть и разрезать их.

Были и определенные сложности во время операции, в частности, задержка во времени на 0,5 или 0,75 секунды между хирургическим центром на Земле и МКС. Чтобы компенсировать эту задержку, исследователи испытали разные коэффициенты масштабирования — например, более широкие движения на Земле приводили к меньшим движениям на борту МКС.

Операция прошла удачно. Астронавты считают это новым шагом в разработке космической хирургии.

В будущем робот MIRA может стать ключевым элементом для космических медицинских миссий — он обеспечит возможность проведения безотлагательных операций в условиях многолетних космических полетов. Эта технология также может использоваться для разработки методов хирургии с дистанционным управлением на Земле, чтобы проводить операции в изолированных районах.

Американский модуль полетел на Луну с помощью ракеты SpaceX

Посадочный модуль "Одиссей" (это название первого подобного аппарата Nova-C от компании Intuitive Machines, ведь будут и другие) успешно отправился на орбиту на борту ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX 15 февраля.

Согласно сообщению Intuitive Machines, появившемуся через 8 часов после запуска, посадочный модуль занял нужное положение в космосе, получает энергию от солнечных лучей, посылает радиосигналы на Землю и летит ранее выбранной траекторией к своей цели.