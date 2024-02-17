Робот-хірург вперше провів "операцію" в космосі. Як це відбувалося

Робот-хірург MIRA, якого відправили для експерименту на Міжнародну космічну станцію, провів свою першу операцію. Він різав гумові стрічки, що імітували людські тканини.

Що відомо пропершу операцію робота-хірурга в космосі

Завдовжки робот близько 76 сантиметрів, а важить 0,9 кг. Для того, щоб провести операцію в умовах невагомості, його помістили в спеціальний контейнер — завбільшки з мікрохвильову піч.

Фото – newatlas.com

Загалом 10 гумових стрічок прикріпили до металевих панелей ліворуч і праворуч робота, а також перед ним. Завдання хірургів полягало в тому, щоб «руками» робота захопити стрічки, а потім натягнути і розрізати їх.

Були й певні складнощі під час операції, зокрема затримка в часі на 0,5 або 0,75 секунди між хірургічним центром на Землі і МКС. Щоб компенсувати цю затримку, дослідники випробували різні коефіцієнти масштабування — наприклад, ширші рухи на Землі призводили до менших рухів на борту МКС.

Операція пройшла успішно. Астронавти вважають це новим кроком у розробці космічної хірургії.

У майбутньому робот MIRA може стати ключовим елементом для космічних медичних місій — він забезпечить можливість проведення невідкладних операцій в умовах багаторічних космічних польотів. Цю технологію також можуть використати для розробки методів хірургії з дистанційним управлінням на Землі, щоб проводити операції в ізольованих районах.

Американський модуль полетів на Місяць за допомогою ракети SpaceX

Посадковий модуль "Одіссей" (це назва першого подібного апарату Nova-C від компанії Intuitive Machines, адже будуть і інші) успішно вирушив на орбіту на борту ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX 15 лютого.

Згідно з повідомленням Intuitive Machines, яке з'явилося через 8 годин після запуску, посадковий модуль зайняв потрібне положення в космосі, отримує енергію від сонячних променів, надсилає радіосигнали на Землю і летить раніше обраною траєкторією до своєї мети.