Робот-хірург вперше провів "операцію" в космосі. Як це відбувалося
Категорія
Технології
Дата публікації

Робот-хірург вперше провів "операцію" в космосі. Як це відбувалося

Робот
Джерело:  New Atlas

Робот-хірург MIRA, якого відправили для експерименту на Міжнародну космічну станцію, провів свою першу операцію. Він різав гумові стрічки, що імітували людські тканини. 

Що відомо пропершу операцію робота-хірурга в космосі

Завдовжки робот близько 76 сантиметрів, а важить 0,9 кг. Для того, щоб провести операцію в умовах невагомості, його помістили в спеціальний контейнер — завбільшки з мікрохвильову піч.

Фото – newatlas.com

Загалом 10 гумових стрічок прикріпили до металевих панелей ліворуч і праворуч робота, а також перед ним. Завдання хірургів полягало в тому, щоб «руками» робота захопити стрічки, а потім натягнути і розрізати їх.

Були й певні складнощі під час операції, зокрема затримка в часі на 0,5 або 0,75 секунди між хірургічним центром на Землі і МКС. Щоб компенсувати цю затримку, дослідники випробували різні коефіцієнти масштабування — наприклад, ширші рухи на Землі призводили до менших рухів на борту МКС.

Операція пройшла успішно. Астронавти вважають це новим кроком у розробці космічної хірургії.

У майбутньому робот MIRA може стати ключовим елементом для космічних медичних місій — він забезпечить можливість проведення невідкладних операцій в умовах багаторічних космічних польотів. Цю технологію також можуть використати для розробки методів хірургії з дистанційним управлінням на Землі, щоб проводити операції в ізольованих районах.

Американський модуль полетів на Місяць за допомогою ракети SpaceX

Посадковий модуль "Одіссей" (це назва першого подібного апарату Nova-C від компанії Intuitive Machines, адже будуть і інші) успішно вирушив на орбіту на борту ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX 15 лютого.

Згідно з повідомленням Intuitive Machines, яке з'явилося через 8 годин після запуску, посадковий модуль зайняв потрібне положення в космосі, отримує енергію від сонячних променів, надсилає радіосигнали на Землю і летить раніше обраною траєкторією до своєї мети.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Лазерний зв'язок у космосі. NASA передало на Землю перше відео
NASA
Кт у космосі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Робот NASA відзняв приголомшливі кадри світанку на Марсі — відео
NASA
Curiosity
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Американські інженери створили найменших роботів в історії — що вони роблять
Робот

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?