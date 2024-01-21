Американські інженери створили найменших роботів в історії — що вони роблять

Дослідники з Університету штату Вашингтон представили двох міні-роботів, натхненних комахами. Вони стали найменшими, найлегшими і найшвидшими повнофункціональними роботами в історії.

Які функції мають найменші роботи

Пристрої, натхненні жуком і водоміром, можуть застосовуватися в безлічі галузей, як-от: як штучне запилення посівів, пошукові та рятувальні операції, моніторинг довкілля, мікровиробництво і роботизована хірургія.

Вага міні-жука становить вісім міліграмів, а водомірки — 55 міліграмів, при цьому обидва роботи здатні розвивати швидкість близько шести міліметрів на секунду. Ці параметри роблять їх на кілька порядків швидшими і легшими за своїх попередників.

Фото — news.wsu.edu

Основою успіху нових роботів стали унікальні крихітні приводи, розроблені з використанням сплаву з пам’яттю форми.

Ці приводи, менше міліграма вагою, є найменшими і найшвидшими в історії мікроробототехніки. Сплав із пам’яттю форми дає їм змогу змінювати форму під час нагрівання і повертатися до вихідної форми, що робить їх неймовірно міцними.

Міні-роботи можуть рухатися з використанням двох крихітних дротів, здатні змахувати крилами або рухати ногами зі швидкістю до 40 разів на секунду. Ця технологія також вимагає мінімальної кількості електрики або тепла для забезпечення їхнього руху, що робить їх ефективними та економічними.

Науковці вже почали експерименти з використанням мікробатарей і каталітичного згоряння для забезпечення автономності цих пристроїв. Якщо ці дослідження будуть успішними, це дасть змогу роботам функціонувати без зовнішнього джерела живлення.

Що відомо про атаку робота на заводі Tesla

За словами свідків, робот, який був розроблений для переміщення алюмінієвих деталей автомобіля, затиснув інженера та встромив свої металеві кігті йому в спину та руку.

Інженер займався програмним забезпеченням, яке керує роботами, що повинні вирізати автомобільні деталі зі щойно відлитих шматків алюмінію.

У той час як двоє роботів були вимкнені, щоб інженер та його команда могли працювати на машинах, третій випадково залишили увімкненим — що призвело до атаки.

Інцидент, у результаті якого жертва отримала «відкриту рану» на лівій руці, знайшли у звіті про травми за 2021 рік, поданому до регуляторних органів.