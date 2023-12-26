Робот на заводі Tesla вийшов з ладу і напав на інженера
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Робот на заводі Tesla вийшов з ладу і напав на інженера

Tesla
Джерело:  Daily Mail

Несправний робот на заводі виробника електромобілів Tesla в Остіні, штат Техас, напав на інженера-програміста. Він отримав серйозні травми.

Що відомо про атаку робота на заводі Tesla

За словами свідків, робот, який був розроблений для переміщення алюмінієвих деталей автомобіля, затиснув інженера та встромив свої металеві кігті йому в спину та руку.

Інженер займався програмним забезпеченням, яке керує роботами, що повинні вирізати автомобільні деталі зі щойно відлитих шматків алюмінію.

У той час як двоє роботів були вимкнені, щоб інженер та його команда могли працювати на машинах, третій випадково залишили увімкненим — що призвело до атаки.

Інцидент, у результаті якого жертва отримала «відкриту рану» на лівій руці, знайшли у звіті про травми за 2021 рік, поданому до регуляторних органів.

Травми на заводах Tesla

Daily Mail з посиланням на звіт про травми, поданий до Управління охорони праці США, пише, що минулого року майже кожен 21 працівник заводу у Техасі отримав травму.

Декілька нинішніх і колишніх працівників Tesla розповіли, що компанія регулярно обмежувала будівництво, технічне обслуговування та експлуатацію таким чином, що наражало їх на небезпеку.

Наприклад, працівники заводу хворіли після того, як вони піддалися впливу токсинів, таких як аміак.

Одного з працівників вдарило по голові металевим предметом, через що він був змушений пропустити 85 днів роботи.

Власник Tesla Ілон Маск заявив, що до 2030 року на заводі компанії в Техасі площею 10 мільйонів квадратних футів буде вироблятися 20 мільйонів автомобілів на рік.

Будівництво там триває. До моменту завершення робіт Tesla планує працевлаштувати там 60 000 людей.

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