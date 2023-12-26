Робот на заводе Tesla вышел из строя и напал на инженера

Неисправный робот на заводе производителя электромобилей Tesla в Остине, штат Техас, напал на инженера-программиста. Он получил серьезные травмы.

Что известно об атаке работа на заводе Tesla

По словам свидетелей, робот, разработанный для перемещения алюминиевых деталей автомобиля, зажал инженера и воткнул свои металлические когти ему в спину и руку.

Инженер занимался программным обеспечением, управляющим работами, которые должны вырезать автомобильные детали из только что отлитых кусков алюминия.

В то время как два робота были выключены, чтобы инженер и его команда могли работать на машинах, третий случайно оставили включенным — что привело к атаке.

Инцидент, в результате которого жертва получила «открытую рану» на левой руке, обнаружили в отчете о травмах за 2021 год, поданном в регуляторные органы.

Травмы на заводах Tesla

Daily Mail со ссылкой на отчет о травмах, представленный в Управление охраны труда США, пишет, что в прошлом году почти каждый 21 работник завода в Техасе получил травму.

Несколько нынешних и бывших работников Tesla рассказали, что компания регулярно ограничивала строительство, техническое обслуживание и эксплуатацию таким образом, что подвергало их опасности.

Например, работники завода болели после того, как они подверглись воздействию токсинов, таких как аммиак.

Одного из работников ударило по голове металлическим предметом, из-за чего он был вынужден пропустить 85 дней работы.

Владелец Tesla Илон Маск заявил, что к 2030 году на заводе компании в Техасе площадью 10 миллионов квадратных футов будет производиться 20 миллионов автомобилей в год.

Строительство там продолжается. К моменту завершения работ Tesla планирует трудоустроить там 60 000 человек.