Проблема с безопасностью. Tesla отзывает более 2 млн электромобилей
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Проблема с безопасностью. Tesla отзывает более 2 млн электромобилей

Tesla
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Источник:  ABC

Система автопилота компании может подвергать водителей большему риску аварии в определенных ситуациях. Поэтому с рынка уберут модели Tesla, производимые с 2012 года – Model 3, Model S, Model X и Model Y.

У некоторых моделей Tesla проблема с автопилотом

Компания Tesla отзовет около 2 млн электромобилей из-за проблем с безопасностью, связанных с системой автопилота.

Об этом пишет ABCNews со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Система автопилота компании может подвергать водителей большему риску аварии в определенных ситуациях, пояснили в NHTSA.

Для устранения проблемы Tesla дистанционно обновит программное обеспечение электромобилей в феврале следующего года.

NHTSA обнаружила дефект безопасности, связанный с потенциальным злоупотреблением водителями системой автопилота Tesla, заявил представитель агентства, отметив, что отзыв является следствием расследования по системе автопилота, которое длилось более двух лет.

В рамках этого расследования агентство проанализировало 956 аварий, в которых вероятно использовался автопилот, а затем сосредоточилось на более узком наборе из 322 аварий, связанных с автопилотом, включая лобовые столкновения и столкновения из-за потенциального непреднамеренного отключения системы.

По словам регулятора, в определенных обстоятельствах при включенном автопилоте, когда водитель не готов вмешиваться в управление в случае необходимости или не может распознать, работает ли система Autosteer, может увеличиться риск аварии.

Это касается некоторых моделей Tesla, произведенных с 2012 года – речь идет о моделях Model 3, Model S, Model X и Model Y.

Планы Tesla по массовому изготовлению электромобилей

О планах Tesla изданию Reuters стало известно из осведомленного источника.

3 ноября исполнительный директор Tesla Илон Маск посетил завод в Грюнхайде, близ Берлина, после участия в саммите по искусственному интеллекту в Британии.

Согласно видео, опубликованному на X, генеральный директор поблагодарил персонал завода за их тяжелую работу.

На той же встрече он также сообщил сотрудникам о планах построить там автомобиль стоимостью 25 000 евро, сообщил источник.

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