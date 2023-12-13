Проблема с безопасностью. Tesla отзывает более 2 млн электромобилей

Система автопилота компании может подвергать водителей большему риску аварии в определенных ситуациях. Поэтому с рынка уберут модели Tesla, производимые с 2012 года – Model 3, Model S, Model X и Model Y.
У некоторых моделей Tesla проблема с автопилотом
Компания Tesla отзовет около 2 млн электромобилей из-за проблем с безопасностью, связанных с системой автопилота.
Об этом пишет ABCNews со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Система автопилота компании может подвергать водителей большему риску аварии в определенных ситуациях, пояснили в NHTSA.
Для устранения проблемы Tesla дистанционно обновит программное обеспечение электромобилей в феврале следующего года.
NHTSA обнаружила дефект безопасности, связанный с потенциальным злоупотреблением водителями системой автопилота Tesla, заявил представитель агентства, отметив, что отзыв является следствием расследования по системе автопилота, которое длилось более двух лет.
В рамках этого расследования агентство проанализировало 956 аварий, в которых вероятно использовался автопилот, а затем сосредоточилось на более узком наборе из 322 аварий, связанных с автопилотом, включая лобовые столкновения и столкновения из-за потенциального непреднамеренного отключения системы.
По словам регулятора, в определенных обстоятельствах при включенном автопилоте, когда водитель не готов вмешиваться в управление в случае необходимости или не может распознать, работает ли система Autosteer, может увеличиться риск аварии.
Это касается некоторых моделей Tesla, произведенных с 2012 года – речь идет о моделях Model 3, Model S, Model X и Model Y.
Планы Tesla по массовому изготовлению электромобилей
О планах Tesla изданию Reuters стало известно из осведомленного источника.
3 ноября исполнительный директор Tesla Илон Маск посетил завод в Грюнхайде, близ Берлина, после участия в саммите по искусственному интеллекту в Британии.
Согласно видео, опубликованному на X, генеральный директор поблагодарил персонал завода за их тяжелую работу.
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