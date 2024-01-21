Американские инженеры создали самых маленьких роботов в истории — что они делают

Исследователи из Университета штата Вашингтон представили двух мини-роботов, вдохновленных насекомыми. Они стали самыми маленькими, легкими и быстрыми полнофункциональными работами в истории.

Какие функции имеют наименьшие работы

Устройства, вдохновленные жуком и водомером, могут применяться во множестве отраслей, таких как искусственное опыление посевов, поисковые и спасательные операции, мониторинг окружающей среды, микропроизводство и роботизированная хирургия.

Вес мини-жука составляет восемь миллиграммов, а водомерки — 55 миллиграммов, при этом обе работы способны развивать скорость около шести миллиметров в секунду. Эти параметры делают их на несколько порядков быстрее и легче своих предшественников.

Фото — news.wsu.edu

Основой успеха новых роботов стали уникальные крохотные поводы, разработанные с использованием сплава с памятью формы.

Эти приводы, меньше миллиграмма весом, являются самыми маленькими и быстрыми в истории микроробототехники. Сплав с памятью формы позволяет им изменять форму при нагревании и возвращаться к исходной форме, что делает их невероятно прочными.

Мини-работы могут двигаться с использованием двух крошечных проводов, способных смахивать крыльями или двигать ногами со скоростью до 40 раз в секунду. Эта технология также требует минимального количества электричества или тепла для обеспечения их движения, что делает их эффективными и экономичными.

Ученые уже начали эксперименты с использованием микробатарей и каталитического сгорания для обеспечения автономности этих устройств. Если эти исследования будут успешными, это позволит работам работать без внешнего источника питания.

Что известно об атаке работа на заводе Tesla

По словам свидетелей, робот, разработанный для перемещения алюминиевых деталей автомобиля, зажал инженера и воткнул свои металлические когти ему в спину и руку.

Инженер занимался программным обеспечением, управляющим работами, которые должны вырезать автомобильные детали из только что отлитых кусков алюминия.

В то время как два робота были выключены, чтобы инженер и его команда могли работать на машинах, третий случайно оставили включенным — что привело к атаке.

Инцидент, в результате которого жертва получила «открытую рану» на левой руке, обнаружили в отчете о травмах за 2021 год, поданном в регуляторные органы.