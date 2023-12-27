Компания LG представила домашнего ИИ-робота

Новинка LG использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы предоставлять пользователям различные услуги и функции, связанные с управлением домом, общением, безопасностью и развлечениями.

LG представила робота-помощника LG Smart Home AI Agent

Компания LG анонсировала новый продукт в сфере умного дома – компактного робота-помощника LG Smart Home AI Agent.

Об этом сообщает FoneArena.

Эта новинка использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для предоставления пользователям различных услуг и функций, связанных с управлением домом, общением, безопасностью и развлечениями.

LG Smart Home AI Agent – это двухколесный робот, который может передвигаться по дому, взаимодействовать с умными устройствами и IoT-сенсорами, а также изучать особенности дома и потребности его обитателей.

В основе работы лежит платформа Qualcomm Robotics RB5, которая обеспечивает высокую производительность, энергоэффективность и поддержку различных сетевых протоколов.

Одной из ключевых особенностей работы LG Smart Home AI Agent является его мультимодальная технология искусственного интеллекта, сочетающая функции распознавания голоса и изображений, а также возможность обработки естественного языка. Поделиться

Благодаря этому робот может общаться с пользователями, понимать их контекст и намерения, а также демонстрировать разные эмоции с помощью движений и звуков.

Компания LG пока не сообщила о стоимости и дате выхода робота-помощника LG Smart Home AI Agent на рынок.

Производитель намерен продемонстрировать новинку на международной выставке электроники CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.

Что известно об атаке работа на заводе Tesla

По словам свидетелей, робот, разработанный для перемещения алюминиевых деталей автомобиля, зажал инженера и воткнул свои металлические когти ему в спину и руку.

Инженер занимался программным обеспечением, управляющим работами, которые должны вырезать автомобильные детали из только что отлитых кусков алюминия.

В то время как два робота были выключены, чтобы инженер и его команда могли работать на машинах, третий случайно оставили включенным — что привело к атаке.

Инцидент, в результате которого жертва получила «открытую рану» на левой руке, обнаружили в отчете о травмах за 2021 год, поданном в регуляторные органы.