Tesla показала усовершенствованного робота Optimus Gen 2 – видео

Компания Tesla показала нового гуманоидного робота Optimus Gen 2. Усовершенствованная версия работа стала легче на 10 килограммов и начала быстрее передвигаться.

Что изменили в роботе Optimus Gen

Разработчики увеличили скорость ходьбы на 30%. Также просмотрели устройство стоп и рук робота, чтобы они больше имитировали конечности человека, и улучшили его баланс — теперь он может приседать.

There’s a new bot in town 🤖



Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

Кроме того, робот может взаимодействовать с хрупкими предметами, например с куриными яйцами.

Для демонстрации усовершенствования гуманоидных роботов Tesla также показала, как два экземпляра Optimus Gen 2 танцуют под громкую музыку.

Что известно о роботах Илона Маска

Илон Маск представил концепт Optimus в августе 2021 года на Дне искусственного интеллекта Tesla. Заявленный рост Optimus – около 173 см, вес – 57 кг.

1 октября 2022 года компания Tesla представила первый прототип роботов-гуманоидов Optimus. На презентации прототип робота только помахал толпе.

По словам основателя Tesla Илона Маска, эти работы работают на базе существующего сейчас развитого искусственного интеллекта. По мнению Маска, в будущем на одного человека будет, по меньшей мере, один робот.