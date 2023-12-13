Tesla показала усовершенствованного робота Optimus Gen 2 – видео

Компания Tesla показала нового гуманоидного робота Optimus Gen 2. Усовершенствованная версия работа стала легче на 10 килограммов и начала быстрее передвигаться.
Что изменили в роботе Optimus Gen
Разработчики увеличили скорость ходьбы на 30%. Также просмотрели устройство стоп и рук робота, чтобы они больше имитировали конечности человека, и улучшили его баланс — теперь он может приседать.
Кроме того, робот может взаимодействовать с хрупкими предметами, например с куриными яйцами.
Для демонстрации усовершенствования гуманоидных роботов Tesla также показала, как два экземпляра Optimus Gen 2 танцуют под громкую музыку.
Что известно о роботах Илона Маска
Илон Маск представил концепт Optimus в августе 2021 года на Дне искусственного интеллекта Tesla. Заявленный рост Optimus – около 173 см, вес – 57 кг.
1 октября 2022 года компания Tesla представила первый прототип роботов-гуманоидов Optimus. На презентации прототип робота только помахал толпе.
По словам основателя Tesla Илона Маска, эти работы работают на базе существующего сейчас развитого искусственного интеллекта. По мнению Маска, в будущем на одного человека будет, по меньшей мере, один робот.
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