Ученые смогли создать "живых роботов" из клеток человека

Ученые из Университета Тафтса и Института Висса Гарвардского университета создали "живых роботов" из человеческих клеток. Что интересно, им даже удается передвигаться в лабораторной посуде.
Живые роботы стали реальностью?
По мнению ученых, их достижение в будущем потенциально может помочь залечивать раны или поврежденные ткани.
Ученые уже придумали название для своей разработки, а именно – антроботы.
Нельзя не упомянуть о том, что ранее команда уже создавала ксеноботов – "живых роботов" из стволовых клеток, которые они смогли получить из эмбрионов африканской когтистой лягушки (Xenopus laevis).
Как удалось создать "живых роботов"
Для реализации своего нового проекта ученые использовали клетки взрослого человека из трахеи. Их получили от анонимных доноров всех возрастов и пола.
По словам ученых, они выбрали именно такой тип клеток, ведь они относительно легко доступны благодаря работе над Covid-19 и заболеваниями легких.
Кроме того, указано, что благодаря способности клеток к движению это делает их особенными.
Этих "живых роботов" пришлось создавать вручную, "засевая" клетками специальную форму.
По словам ученых, они тоже двигались по-разному — одни прямыми линиями, некоторые узкими кругами, другие сидели и шевелились. В лабораторных условиях они выживали до 60 дней.
Что также важно понимать, этических проблем с антроботами нет, потому что они не сделаны из человеческих эмбрионов и генетически модифицированным материалом.
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