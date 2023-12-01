Ученые смогли создать "живых роботов" из клеток человека

Ученые из Университета Тафтса и Института Висса Гарвардского университета создали "живых роботов" из человеческих клеток. Что интересно, им даже удается передвигаться в лабораторной посуде.

Живые роботы стали реальностью?

По мнению ученых, их достижение в будущем потенциально может помочь залечивать раны или поврежденные ткани.

Ученые уже придумали название для своей разработки, а именно – антроботы.

Нельзя не упомянуть о том, что ранее команда уже создавала ксеноботов – "живых роботов" из стволовых клеток, которые они смогли получить из эмбрионов африканской когтистой лягушки (Xenopus laevis).

Фото: Университет Гизем Гумусской Тафтса

Некоторые люди думали, что особенности ксеноботов в значительной степени зависят от того, что они являются эмбрионами и амфибиями. Я не думаю, что это имеет отношение к эмбриону. Это не имеет ничего общего с лягушкой. Я думаю, что это гораздо более общее свойство живых существ, – выступил с комментарием по этому поводу один из авторов исследования и профессор биологии Майкл Левин. Поделиться

Как удалось создать "живых роботов"

Для реализации своего нового проекта ученые использовали клетки взрослого человека из трахеи. Их получили от анонимных доноров всех возрастов и пола.

По словам ученых, они выбрали именно такой тип клеток, ведь они относительно легко доступны благодаря работе над Covid-19 и заболеваниями легких.

Кроме того, указано, что благодаря способности клеток к движению это делает их особенными.

Этих "живых роботов" пришлось создавать вручную, "засевая" клетками специальную форму.

По словам ученых, они тоже двигались по-разному — одни прямыми линиями, некоторые узкими кругами, другие сидели и шевелились. В лабораторных условиях они выживали до 60 дней.

Ученые выяснили, что антроботы стимулируют рост поврежденного участка нейронов, хотя пока механизм заживления не ясен. Поделиться

Что также важно понимать, этических проблем с антроботами нет, потому что они не сделаны из человеческих эмбрионов и генетически модифицированным материалом.