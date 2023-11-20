Ученые посоветовали простой способ повышения продуктивности

Большинство людей мечтают о том, чтобы все их дни были максимально продуктивными. Ученые из Сорбонны отмечают, что именно сон поможет успешно использовать свой потенциал и раскрывать его не только на работе.
Как проходило новое исследование дремоты
До сих пор ученые обсуждают интересную легенду об изобретателе Томасе Эдисоне, который пытался извлечь максимальное количество пользы из быстротечных моментов своего сна.
Поговаривают, что он засыпал, удерживая в руках два стальных шарика. Когда мышцы начинали расслабляться, они падали на пол и сразу будили ученого.
Что важно понимать, этот необычный способ позволял ему не потерять творческие идеи до погружения в сон.
Ученые из Сорбонны решили воспроизвести аналогичный метод в лабораторных условиях.
Почему дремота может улучшить качество вашей жизни
Авторы исследования обращают внимание на то, что половина участников не смогли заснуть, 24 человека имели неглубокий ранний сон, а 14 человек впадали в более глубокую стадию сна.
Что важно понимать, такие резкие отличия в экспериментах такого типа случаются редко.
По словам ученых, "творческий коктейль мозговых волн", который, казалось, сопровождал эту сумеречную стадию – альфа-мозговые волны, обычно отмечающие расслабления, смешанные с дельта-волнами более глубокого сна.
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