Ученые посоветовали простой способ повышения продуктивности

Большинство людей мечтают о том, чтобы все их дни были максимально продуктивными. Ученые из Сорбонны отмечают, что именно сон поможет успешно использовать свой потенциал и раскрывать его не только на работе.

Как проходило новое исследование дремоты

До сих пор ученые обсуждают интересную легенду об изобретателе Томасе Эдисоне, который пытался извлечь максимальное количество пользы из быстротечных моментов своего сна.

Поговаривают, что он засыпал, удерживая в руках два стальных шарика. Когда мышцы начинали расслабляться, они падали на пол и сразу будили ученого.

Что важно понимать, этот необычный способ позволял ему не потерять творческие идеи до погружения в сон.

Ученые из Сорбонны решили воспроизвести аналогичный метод в лабораторных условиях.

103 добровольца решали сложные числовые задачи, после чего им предоставлялось время на 20-минутный отдых в тихой темной комнате. Задача заключалась в преобразовании последовательностей чисел с помощью простых правил, и каждая последовательность имела второе число, что всегда являлось правильным окончательным результатом. Открытие этой уловки существенно сокращало время для решения задачи. Поделиться

Фото: unsplash.com

Почему дремота может улучшить качество вашей жизни

Авторы исследования обращают внимание на то, что половина участников не смогли заснуть, 24 человека имели неглубокий ранний сон, а 14 человек впадали в более глубокую стадию сна.

После отдыха, вернувшись к задачам, те, кто имел неглубокий сон, находили скрытый трюк в 2,7 раза чаще, чем не засыпавшие, и в 5,8 раза чаще, чем те, кто засыпал глубже. Поделиться

Что важно понимать, такие резкие отличия в экспериментах такого типа случаются редко.

По словам ученых, "творческий коктейль мозговых волн", который, казалось, сопровождал эту сумеречную стадию – альфа-мозговые волны, обычно отмечающие расслабления, смешанные с дельта-волнами более глубокого сна.