Вчені порадили простий спосіб для підвищення продуктивності

Більшість людей мріють про те, щоб усі їхні дні були максимально продуктивними. Науковці зі Сорбонни зазначають, що саме сон допоможе вам успішно використовувати свій потенціал та розкривати його не лише на роботі.

Як проходило нове дослідження дрімоти

Досі вчені обговорюють цікаву легенду про винахідника Томаса Едісона, який намагався отримати максимальну кількість користі з швидкоплинних моментів свого сну.

Подейкують, що він засинав, утримуючи в руках дві сталеві кульки. Коли м'язи починали розслаблятися - кулі падали на підлогу й одразу будили вченого.

Що важливо розуміти, цей незвичний спосіб дозволяв йому не втратити творчі ідеї до занурення в сон.

Науковці зі Сорбонни вирішили відтворити аналогічний метод у лабораторних умовах.

103 добровольці вирішували складні числові завдання, після чого їм надавався час на 20-хвилинний відпочинок у тихій темній кімнаті. Завдання полягало у перетворенні послідовностей чисел з допомогою простих правил, і кожна послідовність мала друге число, що завжди було правильним остаточним результатом. Відкриття цієї хитрощі суттєво скорочувало час на вирішення завдання. Поширити

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Чому саме дрімота може покращити якість вашого життя

Автори дослідження звертають увагу на те, що половина учасників не змогли заснути, 24 особи мали неглибокий ранній сон, а 14 людей впадали у глибшу стадію сну.

Після відпочинку, повернувшись до завдань, ті, хто мав неглибокий сон, знаходили прихований трюк у 2,7 раза частіше, ніж ті, хто не засинав, та у 5,8 раза частіше, ніж ті, хто засинав глибше. Поширити

Що важливо розуміти, такі різкі відмінності в експериментах такого типу трапляються рідко.

За словами науковців, "творчий коктейль мозкових хвиль", який, здавалося, супроводжував цю сутінкову стадію – альфа-мозкові хвилі, які зазвичай відзначають розслаблення, змішані з дельта-хвилями глибшого сну.