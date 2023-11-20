Вчені порадили простий спосіб для підвищення продуктивності

Більшість людей мріють про те, щоб усі їхні дні були максимально продуктивними. Науковці зі Сорбонни зазначають, що саме сон допоможе вам успішно використовувати свій потенціал та розкривати його не лише на роботі.
Як проходило нове дослідження дрімоти
Досі вчені обговорюють цікаву легенду про винахідника Томаса Едісона, який намагався отримати максимальну кількість користі з швидкоплинних моментів свого сну.
Подейкують, що він засинав, утримуючи в руках дві сталеві кульки. Коли м'язи починали розслаблятися - кулі падали на підлогу й одразу будили вченого.
Що важливо розуміти, цей незвичний спосіб дозволяв йому не втратити творчі ідеї до занурення в сон.
Науковці зі Сорбонни вирішили відтворити аналогічний метод у лабораторних умовах.
Чому саме дрімота може покращити якість вашого життя
Автори дослідження звертають увагу на те, що половина учасників не змогли заснути, 24 особи мали неглибокий ранній сон, а 14 людей впадали у глибшу стадію сну.
Що важливо розуміти, такі різкі відмінності в експериментах такого типу трапляються рідко.
За словами науковців, "творчий коктейль мозкових хвиль", який, здавалося, супроводжував цю сутінкову стадію – альфа-мозкові хвилі, які зазвичай відзначають розслаблення, змішані з дельта-хвилями глибшого сну.
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