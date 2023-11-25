Как соцсети влияют на психическое здоровье. Ученые пришли к новому выводу

Большинство людей уже привыкли к мысли о том, что социальные сети могут существенно ухудшить их психическое состояние. Однако, как оказалось, это не всегда так.

Ученые провели новое исследование влияния соцсетей на психическое здоровье

Как удалось узнать иностранным ученым, умеренное использование социальных сетей может оказать положительное влияние на психическое состояние.

Они также обращают внимание на то, что категорический отказ от соцсетей не всегда может решать все проблемы.

Участниками нового исследования стали более 50 активных пользователей соцсетей.

Они должны были воздержаться от использования приложений в течение одной недели, а ученые наблюдали за тем, как их психическое состояние меняется в этот отрезок времени.

Согласно ежедневным анкетам, у людей наблюдался спад негативных эмоций, в частности, скуки и одиночества, но примерно такое же падение было и положительных ощущений. Поделиться

Фото: unsplash.com

Что стоит сделать, чтобы пребывание в соцсетях было комфортным и приятным: