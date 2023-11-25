Как соцсети влияют на психическое здоровье. Ученые пришли к новому выводу

Большинство людей уже привыкли к мысли о том, что социальные сети могут существенно ухудшить их психическое состояние. Однако, как оказалось, это не всегда так.
Ученые провели новое исследование влияния соцсетей на психическое здоровье
Как удалось узнать иностранным ученым, умеренное использование социальных сетей может оказать положительное влияние на психическое состояние.
Они также обращают внимание на то, что категорический отказ от соцсетей не всегда может решать все проблемы.
Участниками нового исследования стали более 50 активных пользователей соцсетей.
Они должны были воздержаться от использования приложений в течение одной недели, а ученые наблюдали за тем, как их психическое состояние меняется в этот отрезок времени.
Что стоит сделать, чтобы пребывание в соцсетях было комфортным и приятным:
Отказаться от общения с людьми, вызывающими у вас негативные эмоции
Не следить за блогерами и сообществами, сообщения которых вас огорчают или раздражают
Не добавлять человека в список друзей, если вы не хотите, даже если это член семьи или знакомый
Ограничить доступ к своей странице, если вас раздражает интерес со стороны незнакомцев
Блокировать пользователей, которые нарушают ваши границы, к примеру, продолжают добавляться в друзья, хотя вы отметили, что не хотите общаться, или навязывают вам свою точку зрения во время личного общения.
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