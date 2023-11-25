Як соцмережі впливають на психічне здоров'я. Вчені дійшли нового висновку

Більшість людей уже звикли до думки, що соціальні мережі можуть суттєво погіршити їхній психічний стан. Однак як виявилося, це не завжди так.
Науковці провели нове дослідження впливу соцмережна психічне здоров'я
Як вдалося дізнатися іноземним вченим, помірне використання соціальних мереж може мати позитивний вплив на психічний стан.
Вони також звертають увагу на те, що категорична відмова від соцмереж не завжди може розв'язувати всі проблеми.
Учасниками нового дослідження стали понад 50 активних користувачів соцмереж.
Вони повинні були утриматися від використання додатків протягом одного тижня, а науковці спостерігали за тим, як змінюється їхній психічний стан у цей відрізок часу.
Що варто зробити, щоб перебування в соцмережах було комфортним та приємним:
Відмовитися від спілкування з людьми, які викликають у вас негативні емоції
Не слідкувати за блогерами та спільнотами, дописи яких вас засмучують чи дратують
Не додавати кого-небудь у список друзів, якщо ви не хочете, навіть якщо це члени родини чи знайомі
Обмежити доступ до власної сторінки, якщо вас дратує інтерес з боку незнайомців
Блокувати користувачів, які порушують ваші кордони, до прикладу, продовжують додаватися у друзі, хоча ви позначили, що не хочете спілкуватися, або ж нав’язують вам свою точку зору під час особистого спілкування.
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