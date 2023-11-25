Як соцмережі впливають на психічне здоров'я. Вчені дійшли нового висновку

Більшість людей уже звикли до думки, що соціальні мережі можуть суттєво погіршити їхній психічний стан. Однак як виявилося, це не завжди так.

Науковці провели нове дослідження впливу соцмережна психічне здоров'я

Як вдалося дізнатися іноземним вченим, помірне використання соціальних мереж може мати позитивний вплив на психічний стан.

Вони також звертають увагу на те, що категорична відмова від соцмереж не завжди може розв'язувати всі проблеми.

Учасниками нового дослідження стали понад 50 активних користувачів соцмереж.

Вони повинні були утриматися від використання додатків протягом одного тижня, а науковці спостерігали за тим, як змінюється їхній психічний стан у цей відрізок часу.

Згідно з щоденними анкетами, у людей спостерігався спад негативних емоцій, зокрема, нудьги та самотності, але приблизно таке ж падіння було і позитивних відчуттів. Поширити

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Що варто зробити, щоб перебування в соцмережах було комфортним та приємним: