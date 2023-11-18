Який вплив мають гаджети на мозок дитини — результати дослідження

Китайські вчені проаналізували 33 дослідження, в яких використовувалася нейровізуалізація для вимірювання впливу цифрових технологій на мозок дітей віком від 6 місяців до 12 років. Загалом вони використали дані понад 30 тис учасників.

Позитив чи негатив?

Науковці встановили, що проведений за цифровими пристроями час має довгостроковий вплив на дитячий мозок. Попри те, що вони помітили й позитивні ефекти, негативні переважають.

Про це повідомляє Medical Xpress із посиланням на огляд, опублікований у науковому журналі Early Education and Development.

Група китайських вчених проаналізувала 33 дослідження, в яких використовувалася нейровізуалізація для вимірювання впливу цифрових технологій на мозок дітей віком від 6 місяців до 12 років. Загалом вони використали дані понад 30 000 учасників.

Науковці вивчили різні форми використання гаджетів: ігри, перегляд та редагування відео, пошук в інтернеті, споживання інформації з медіа тощо.

Вчені дійшли висновку, що час перед екраном призводить до змін у:

префронтальній корі, яка відповідає за виконавчі функції (оперативна пам’ять, здатність планувати та гнучко реагувати на ситуації);

тім’яній частці, яка відповідає за сенсорну інформацію (дотик, тиск, температура, біль);

скроневій частці, яка відповідає за інтерпретацію візуальної інформації.

Найчастіше у проаналізованих дослідженнях йшлося про негативний вплив на дитячий мозок. Зокрема, спостерігалися порушення:

уваги:

контролю за виконавчими функціями;

інгібіторного контролю;

когнітивних процесів;

функціонального зв’язку.

Деякі дослідження показали, що у користувачів планшетами гірше працює мозок та їм складніше вирішувати завдання.

Чотири дослідження встановили, що активне використання інтернету та відеоігри призводять до негативних змін у ділянках мозку, впливаючи на показники інтелекту.

Також вчені дійшли висновку, що загальне інтенсивне використання цифрових пристроїв потенційно негативно впливає на когнітивні функції та обробку візуальної інформації.

Меншість досліджень, а саме 6 із 33, продемонстрували певний позитивний ефект від використання гаджетів дітьми. Зокрема, йдеться про покращення зосередженості, здатності до навчання, виконавчих функцій та когнітивних навичок.

Перш за все, освітяни та вихователі повинні визнати, що на когнітивний розвиток дітей можуть впливати цифрові технології. Таким чином, вони повинні забезпечувати належне керівництво, залучення та підтримку для використання дітьми цифрового контенту, – заявив співавтор огляду Дандан Ву. Поширити

Який зв’язок між збереженням спогадів з дитинства і аутизмом

Більшість людей мало що пам'ятають з того, що сталося у віці до двох років. Ця форма втрати пам'яті, яку називають "інфантильною або дитячою амнезією", означає втрату епізодичних та автобіографічних спогадів, сформованих у ранньому віці, повідомляє Medical Xpress

Дослідницька група з Трініті-коледжу Дубліна вивчала, як на інфантильну амнезію впливають форми аутизму.

Материнська імунна відповідь, яка виникає у відповідь на інфекцію під час вагітності, може сприяти виникненню аутизму як у людей, так і у мишей. Нейробіологи з Трініті-коледжу Дубліна вперше виявили, що цей змінений стан мозку також запобігає звичайній втраті спогадів, сформованих у дитинстві.

Команда, яка стоїть за цим відкриттям, показала, що дитяча амнезія є найбільш поширеною формою втрати пам’яті.