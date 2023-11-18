Какое влияние оказывают гаджеты на мозг ребенка — результаты исследования

Китайские ученые проанализировали 33 исследования, в которых использовалась нейровизуализация для измерения влияния цифровых технологий на мозг детей от 6 месяцев до 12 лет. В общей сложности они использовали данные более 30 тыс участников.

Позитив ли негатив?

Ученые установили, что проведенное с цифровым устройством время имеет долгосрочное влияние на детский мозг. Несмотря на то, что они заметили и положительные эффекты, негативные аспекты преобладают.

Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на обзор, опубликованный в научном журнале Early Education and Development.

Группа китайских ученых проанализировала 33 исследования, в которых использовалась нейровизуализация для измерения влияния цифровых технологий на мозг детей от 6 месяцев до 12 лет. В общей сложности они использовали данные более 30 000 участников.

Ученые изучили разные формы использования гаджетов: игры, просмотр и редактирование видео, поиск в интернете, потребление информации из медиа и т. д.

Ученые пришли к выводу, что время перед экраном приводит к изменениям в:

префронтальной коре, отвечающей за исполнительные функции (оперативная память, способность планировать и гибко реагировать на ситуации);

теменной доле, отвечающей за сенсорную информацию (осязание, давление, температура, боль);

височной доле, отвечающей за интерпретацию визуальной информации.

Чаще всего в анализируемых исследованиях речь шла о негативном влиянии на детский мозг. В частности, наблюдались нарушения:

внимания:

контроля за исполнительными функциями;

ингибиторный контроль;

когнитивных процессов;

функциональной связи

Некоторые исследования показали, что у пользователей планшетами хуже работает мозг и сложнее решать задачи.

Четыре исследования установили, что активное использование интернета и видеоигр приводит к негативным изменениям в участках мозга, влияя на показатели интеллекта.

Ученые пришли к выводу, что общее интенсивное использование цифровых устройств потенциально негативно влияет на когнитивные функции и обработку визуальной информации.

Меньшинство исследований, а именно 6 из 33, продемонстрировали положительный эффект от использования гаджетов детьми. В частности, речь идет об улучшении сосредоточенности, обучаемости, исполнительных функций и когнитивных навыков.

Прежде всего, воспитатели и воспитатели должны признать, что на когнитивное развитие детей могут влиять цифровые технологии. Таким образом, они должны обеспечивать надлежащее руководство, привлечение и поддержку для использования детьми цифрового контента, – заявил соавтор обзора Дандан Ву. Поделиться

Какая связь между сохранением воспоминаний с детства и аутизмом

Большинство людей мало что помнят о том, что произошло в возрасте до двух лет. Эта форма потери памяти, называемая "инфантильной или детской амнезией", означает потерю эпизодических и автобиографических воспоминаний, сформированных в раннем возрасте, сообщает Medical Xpress

Исследовательская группа из Тринити-колледжа Дублина изучала, как на инфантильную амнезию влияют формы аутизма.

Материнский иммунный ответ, возникающий в ответ на инфекцию во время беременности, может способствовать возникновению аутизма как у людей, так и у мышей. Нейробиологи из Тринити-колледжа Дублина впервые обнаружили, что это измененное состояние мозга также предотвращает обычную потерю воспоминаний, сформированных в детстве.

Команда, стоящая за этим открытием, показала, что детская амнезия является наиболее распространенной формой утраты памяти.