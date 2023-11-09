Нейробиологи обнаружили связь между сохранением воспоминаний с детства и аутизмом — исследование

Нейробиологи обнаружили удивительную связь между сохранением воспоминаний детства и траекториями развития мозга, связанными с аутизмом.

Какая связь между сохранением воспоминаний с детства и аутизмом

Большинство людей мало что помнят, что произошло в возрасте до двух лет. Эта форма потери памяти, называемая "инфантильной или детской амнезией", означает потерю эпизодических и автобиографических воспоминаний, сформированных в раннем возрасте, сообщает Medical Xpress

Исследовательская группа из Тринити-колледжа Дублина изучала, как на инфантильную амнезию влияют формы аутизма.

Материнский иммунный ответ, возникающий в ответ на инфекцию во время беременности, может способствовать возникновению аутизма как у людей, так и у мышей. Нейробиологи из Тринити-колледжа Дублина впервые обнаружили, что это измененное состояние мозга также предотвращает обычную потерю воспоминаний, сформированных в детстве.

Команда, стоящая за этим открытием, показала, что детская амнезия является наиболее распространенной формой утраты памяти.

Мы исследовали, как воспоминания хранятся в мозгу во время развития, интегрировав технологию маркировки энграм с мышиными моделями детской амнезии. Здесь мы обнаружили феномен, при котором лица мужского пола в моделях материнской иммунной активации расстройства спектра аутизма не имеют детской амнезии, говорится в исследовании нейробиологов. Поделиться

Специалистам удалось навсегда восстановить утраченные детские воспоминания, искусственно обновив энграмму памяти (след памяти, сформированный в результате обучения), продемонстрировав, что детская амнезия является обратным процессом. В этих экспериментах ученые использовали подход "оптогенетики", использующий свет для запуска специфических нейронных путей, связанных с энграммами памяти.

Выводы свидетельствуют о том, что детская амнезия возникает из-за дефицита поиска, поскольку воспоминания раннего детства все еще сохраняются в мозгу взрослого человека, но обычно к ним невозможно получить доступ через естественное припоминание.

Доктор Томас Райан, доцент Школы биохимии и иммунологии и Института неврологии Тринити-колледжа, является старшим автором статьи. Он отмечает:

Детская амнезия, возможно, наиболее распространенной, но недооцененной формой потери памяти у людей и млекопитающих. Несмотря на ее широкую актуальность, мало известно о биологических условиях, лежащих в основе этой амнезии, и ее влиянии на клетки энграммы, кодирующие каждое воспоминание. Поделиться

Это исследование знаменует важную веху в развитии памяти, проливая свет на связь между сохранением воспоминаний раннего детства и иммунными реакциями матери, связанными с расстройством аутистического спектра (РАС).