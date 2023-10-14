Творят чудеса. Украинские медики провели сверхсложную операцию в прифронтовом госпитале – фото

Украинские медики творят чудеса

Недавно в одном из прифронтовых госпиталей во время обследования раненого военного специалисты обнаружили в его теле хвостовик мины. Его получили без ущерба для украинского защитника.

Обломок мины повредил магистральные сосуды ноги. Операционная команда без ущерба для пациента и медицинского коллектива получила хвостовик и спасла концовку.

Сейчас самочувствие пациента стабильно. Специалисты Медицинских сил готовят его для дальнейшей эвакуации», – говорится в сообщении. Поделиться

Трудно ли будет военным реинтегрироваться в общество по возвращении с фронта

Генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар рассказал об отношении общества к людям с ампутациями и будущей реинтеграции военных.

Это уже будет частью нашей жизни. И от этого мы никуда не денемся, мы видим таких молодых ребят каждый день, – говорит Повар о военных с ампутациями. Поделиться

Врач считает, что их не нужно жалеть, поскольку военные воспринимают это очень болезненно.

Никого не жалеть, относиться так, как, ничего не произошло в восприятии этого человека. И, конечно, всеми силами поддерживать, очно, заочно, как хотите, чтобы помочь этим людям вернуться к нормальной жизни. Поделиться

По словам врача, сегодня есть технологии, которые позволяют человеку чувствовать себя полноценным членом сообщества.

Это стоит больших денег, но я считаю, что государство не должно на этом экономить в любом случае. Надо быть готовым к этому, как хотите. И нравственно, и физически, и в любом случае. Повторю, потому что такая война, такая жизнь. Поделиться

По мнению медика, главным вопросом будет совместимость тех, кто вернется с фронта, с гражданскими: насколько они смогут быть вместе или в семьях, или на работе или еще каким-то образом.