Творят чудеса. Украинские медики провели сверхсложную операцию в прифронтовом госпитале – фото

В прифронтовом госпитале медики достали хвостовик мины с ноги бойца.
Украинские медики творят чудеса
Недавно в одном из прифронтовых госпиталей во время обследования раненого военного специалисты обнаружили в его теле хвостовик мины. Его получили без ущерба для украинского защитника.
Обломок мины повредил магистральные сосуды ноги. Операционная команда без ущерба для пациента и медицинского коллектива получила хвостовик и спасла концовку.
Трудно ли будет военным реинтегрироваться в общество по возвращении с фронта
Генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар рассказал об отношении общества к людям с ампутациями и будущей реинтеграции военных.
Врач считает, что их не нужно жалеть, поскольку военные воспринимают это очень болезненно.
По словам врача, сегодня есть технологии, которые позволяют человеку чувствовать себя полноценным членом сообщества.
По мнению медика, главным вопросом будет совместимость тех, кто вернется с фронта, с гражданскими: насколько они смогут быть вместе или в семьях, или на работе или еще каким-то образом.
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