Творять дива. Українські медики провели надскладну операцію у прифронтовому шпиталі — фото

У прифронтовому шпиталі медики дістали хвостовик міни з ноги бійця.
Українські медики творять дива
Нещодавно в одному з прифронтових шпиталів під час обстеження пораненого військового фахівці виявили в його тілі хвостовик міни. Його дістали без шкоди для українського захисника.
Уламок міни пошкодив магістральні судини ноги. Операційна команда без шкоди для пацієнта та медичного колективу дістала хвостовик і врятувала кінцівку.
Чи важко буде військовим реінтегруватися в суспільство після повернення з фронту
Генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар розповів про ставлення суспільства до людей з ампутаціями та майбутню реінтеграцію військових.
Лікар вважає, що їх не потрібно жаліти, оскільки військові сприймають це дуже болісно.
За словами лікаря, на сьогодні є технології, які дозволяють людині відчувати себе повноцінним членом спільноти.
На думку медика, головним питанням буде сумісність тих, хто повернеться з фронту, з цивільними: наскільки вони зможуть бути разом чи в родинах, чи на роботі, чи ще якимсь чином.
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