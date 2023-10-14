Творять дива. Українські медики провели надскладну операцію у прифронтовому шпиталі — фото

Українські медики творять дива

Нещодавно в одному з прифронтових шпиталів під час обстеження пораненого військового фахівці виявили в його тілі хвостовик міни. Його дістали без шкоди для українського захисника.

Уламок міни пошкодив магістральні судини ноги. Операційна команда без шкоди для пацієнта та медичного колективу дістала хвостовик і врятувала кінцівку.

Зараз самопочуття пацієнта стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації», — йдеться у повідомленні. Поширити

Чи важко буде військовим реінтегруватися в суспільство після повернення з фронту

Генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар розповів про ставлення суспільства до людей з ампутаціями та майбутню реінтеграцію військових.

Це вже буде частина нашого життя. І від цього ми нікуди не подінемося, ми бачимо таких молодих хлопців кожного дня, - каже Кухар про військових з ампутаціями. Поширити

Лікар вважає, що їх не потрібно жаліти, оскільки військові сприймають це дуже болісно.

Нікого не жаліти, ставитися так, як, нічого не сталося у сприйманні цієї людини. І, звичайно, всіма силами підтримувати, очно, заочно, як хочете, задля того, щоб допомогти цим людям повернутися до нормального життя. Поширити

За словами лікаря, на сьогодні є технології, які дозволяють людині відчувати себе повноцінним членом спільноти.

Це коштує великих грошей, але ж я вважаю, що держава не повинна на цьому економити в будь-якому випадку. Треба бути до цього готовим, як хочете. І морально, і фізично, і в будь-якому випадку. Повторю, тому що така війна, таке життя. Поширити

На думку медика, головним питанням буде сумісність тих, хто повернеться з фронту, з цивільними: наскільки вони зможуть бути разом чи в родинах, чи на роботі, чи ще якимсь чином.