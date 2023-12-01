Науковці змогли створити "живих роботів" з клітин людини

Учені з Університету Тафтса та Інституту Вісса Гарвардського університету створила "живих роботів" з людських клітин. Що цікаво, їм навіть вдається пересуватись в лабораторному посуді.

Живі роботи стали реальністю?

На переконання науковців, їхнє досягнення у майбутньому потенційно може допомогти загоювати рани або пошкоджені тканини.

Вчені уже вигадали назву для своєї розробки, а саме — антроботи.

Не можна також не згадати про те, що раніше команда вже створювала ксеноботів – "живих роботів" зі стовбурових клітин, які вони змогли отримати із ембріонів африканської пазуристої жаби (Xenopus laevis).

Фото: Університет Гізем Гумуської Тафтса

Деякі люди думали, що особливості ксеноботів значною мірою залежать від того факту, що вони є ембріонами та амфібіями. Я не думаю, що це має відношення до ембріона. Це не має нічого спільного з жабою. Я думаю, що це набагато більш загальна властивість живих істот, – виступив з коментарем з цього приводу один з авторів дослідження та професор біології Майкл Левін. Поширити

Як вдалося створити “живих роботів”

Для реалізації свого нового проєкту науковці використали клітини дорослої людини з трахеї. Їх отримали від анонімних донорів різного віку та статі.

За словами вчених, вони вибралися саме такий тип клітин, адже вони відносно легко доступні завдяки роботі над Covid-19 і захворюваннями легенів.

Окрім того, наголошується, що завдяки здатності клітин до руху це робить їх особливими.

Цих “живих роботів” довелося створювати вручну, "засіваючи" клітинами спеціальну форму.

За словами науковців, вони також рухалися по-різному — одні прямими лініями, деякі вузькими колами, а інші сиділи й ворушилися. У лабораторних умовах вони виживали до 60 днів.

Науковці з'ясували, що антроботи стимулюють ріст пошкодженої ділянки нейронів, хоча поки що механізм загоєння не зрозумілий. Поширити

Що також важливо розуміти, етичних проблем з антроботами немає, бо вони не зроблені з людських ембріонів та не є генетично модифікованим матеріалом.