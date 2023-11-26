Вчені створили бездротовий підшкірний зарядний пристрій — яка мета

Вчені створили бездротовий підшкірний зарядний пристрій

Китайські вчені розробили інноваційний бездротовий зарядний пристрій для підшкірного використання, покликаний поліпшити біодеградовані системи доставки ліків. Ця розробка являє собою прототип, який одночасно є біорозкладним і гнучким, що відрізняє його від попередніх аналогів, пише BGR.

Традиційні біорозкладні джерела енергії були недостатніми для біомедичних застосувань, не маючи необхідної потужності. Однак у новому пристрої біорозкладність успішно поєднується з достатньою потужністю. За словами вчених, він має високу енергоємність і сумісність із тканинами людини: м'якість і гнучкість дають йому змогу повторювати контури органів і тканин.

Істотною перевагою біорозкладного зарядного пристрою є можливість знизити необхідність проведення додаткових операцій із заміни або підзарядки акумулятора, як це відбувається у випадку з небіорозкладними варіантами. Пристрій складається з магнієвої котушки і ланцюга, що веде до модуля накопичення енергії. У цьому модулі, на відміну від традиційних батарей, що використовують хімічні накопичувачі енергії, для безпосереднього накопичення електричної енергії використовуються гібридні цинк-іонні суперконденсатори.

Хоча цей винахід відкриває великі перспективи для майбутнього біомедичних пристроїв, він поки що перебуває на ранній стадії розробки. Масштабування його для ширшого застосування в медицині по всьому світу — завдання, яке дослідники продовжують вирішувати.

Крім застосування в медицині, технологія може також революціонізувати способи зарядки повсякденних бездротових пристроїв, як-от смартфони, планшети і ноутбуки. Перехід до більш стійких і ефективних рішень у сфері енергетики свідчить про широкий спектр інноваційних енергетичних рішень, що перебувають у стадії вивчення.