Вчені дізнались про неочікувані наслідки глобального потепління

Дослідники дізнались, що внаслідок спровокованого людством глобального потепління зростання рівня світового океану відбуватиметься нерівномірно, що призведе до катастрофічних наслідків у певних регіонах світу.

Що відомо про катастрофічні наслідки зростання рівня світового океану

У матеріалі видання зазначається, що через нерівномірне збільшення рівня світового океану найбільш катастрофічних наслідків зазнають райони планети, які знаходяться ближче до екватора.

Втрата полярного льоду призведе до глибоких змін у гравітації та формі Землі, що, у свою чергу, створить драматичні відмінності в тому, куди потече океанська вода, - йдеться у матеріалі видання із посиланням на висновки науковців. Поширити

Зазначається, що дослідження було проведене групою вчених на Сейшельских островах.

Завдяки своїм географічним особливостям цей архіпелаг можна важати своєрідним мірилом, за яким вчені можуть прослідкувати зміни рівня океану протягом тисяч і тисяч років.

На території островів вчені знайшли скам’яніли рештки коралів на скелях, що піднімаються на десятки метрів над рівнем моря.

Через те, що корали живуть лише у воді, а сам архіпелаг є геологічно стабільним, ці знахідки дають надійні свідчення того, як піднімався та опускався рівень самого океану.

За результатами радіовуглецевого аналізу скам’янілих решток коралів, знайдених на різних висотах, вченим вдалось з’ясувати їхній вік.

В умовах глобального потепління, спричиненого природніми причинами у минулі епохи, рівень океану міг змінюватися інколи дуже швидкими темпами – десятки метрів за 100 років.

За словами науковців, у таких умовах переважній більшості острівних держав загрожує зникнення.

Зокрема, Сейшельські острови також є під загрозою зникнення під водою через те, що розміщуються доволі низько над рівнем моря.

Але проблема Сейшелів не лише у висоті над рівнем моря, але й в тому, що вони розташовані близько до екватору. Саме цю частину планети океан заливатиме сильніше.

Дослідникам вдалось дізнатись, що через стрімке та масштабне танення полярного льоду вивільняються великі обсяги води, які підвищують рівень світового океану, однак доки на полюсах існує льод, він тримає земну поверхню ближче до ядра.

Однак через танення льоду приполярні частини земної кори звільняються від "вантажу" і навпаки піднімаються вище над рівнем океану.