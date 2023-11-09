Глобальне потепління. Жовтень-2023 поставив температурний рекорд за всю історію спостережень

Жовтень став п'ятим місяцем поспіль з рекордно теплою глобальною температурою. Це означає, що 2023 рік майже напевно стане найтеплішим за всю історію спостережень.
Жовтень побив температурний рекорд
У жовтні 2023 року знову був побитий щомісячний світовий температурний рекорд, що продовжило тривалу серію надзвичайних температур на поверхні суші та океану, а також низького рівня морського льоду.
Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація з посиланням на дані Служби зміни клімату Європейського Союзу "Коперник".
Повідомляється, що ВМО використовує кілька міжнародних наборів даних для своїх звітів про стан глобального клімату, в тому числі набір даних ERA5 Служби зміни клімату "Коперник", що реалізується Європейським центром середньострокових прогнозів погоди.
Зазначається, що це був найтепліший жовтень за всю історію спостережень: на 0,85°C вищий за середній показник 1991-2020 років і на 0,40°C вищий за попередній найтепліший жовтень. Глобальна температурна аномалія стала другою за величиною серед усіх місяців у наборі даних ERA5, поступившись лише вересню 2023 року.
За календарний рік, з січня по жовтень, середня глобальна температура 2023 року є найвищою за всю історію спостережень: на 1,43°C вище середнього доіндустріального показника 1850-1900 років і на 0,10°C вище середнього десятимісячного показника 2016 року.
Середня температура поверхні моря в жовтні на 60° південної широти − 60° північної широти становила 20,79°C, що також є найвищим показником за всю історію спостережень за жовтень.
Що відомо про рекордне зростання температури світового океану
Зазначається, що за оцінками вчених, у квітні температура Світового океану досягла нових рекордних значень.
Науковці підкреслюють, що ніколи океанічні води не нагрівались настільки швидко і сильно.
При цьому у вчених не має чіткого розуміння, чому саме так швидко зростає температура Світового океану.
На їх думку, це відбувається у взаємодії з іншими аномальними погодними явищами. За їхніми прогнозами, вже до кінця наступного року середня температура на планеті може досягти нових рекордних значень.
Експерти прогнозують, що у наступні кілька місяців буде спостерігатись природне явище Ель-Ніньо, сукупність повітряних мас та підводних течій, взаємодія яких буде сприяти зростанню температури океану.
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