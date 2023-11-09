Глобальне потепління. Жовтень-2023 поставив температурний рекорд за всю історію спостережень

Жовтень став п'ятим місяцем поспіль з рекордно теплою глобальною температурою. Це означає, що 2023 рік майже напевно стане найтеплішим за всю історію спостережень.

Жовтень побив температурний рекорд

У жовтні 2023 року знову був побитий щомісячний світовий температурний рекорд, що продовжило тривалу серію надзвичайних температур на поверхні суші та океану, а також низького рівня морського льоду.

Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація з посиланням на дані Служби зміни клімату Європейського Союзу "Коперник".

Жовтень став п'ятим місяцем поспіль з рекордно теплою глобальною температурою. Це означає, що 2023 рік майже напевно стане найтеплішим за всю історію спостережень. Поширити

Повідомляється, що ВМО використовує кілька міжнародних наборів даних для своїх звітів про стан глобального клімату, в тому числі набір даних ERA5 Служби зміни клімату "Коперник", що реалізується Європейським центром середньострокових прогнозів погоди.

Зазначається, що це був найтепліший жовтень за всю історію спостережень: на 0,85°C вищий за середній показник 1991-2020 років і на 0,40°C вищий за попередній найтепліший жовтень. Глобальна температурна аномалія стала другою за величиною серед усіх місяців у наборі даних ERA5, поступившись лише вересню 2023 року.

За календарний рік, з січня по жовтень, середня глобальна температура 2023 року є найвищою за всю історію спостережень: на 1,43°C вище середнього доіндустріального показника 1850-1900 років і на 0,10°C вище середнього десятимісячного показника 2016 року.

Середня температура поверхні моря в жовтні на 60° південної широти − 60° північної широти становила 20,79°C, що також є найвищим показником за всю історію спостережень за жовтень.

Жовтень став шостим місяцем поспіль, коли площа антарктичного морського льоду залишалася на рекордно низькому рівні для цієї пори року, з місячним значенням на 11% нижче середнього. Площа арктичного морського льоду досягла свого 7-го найнижчого значення для жовтня, на 12% нижче середнього, − йдеться у звіті ВМО. Поширити

Що відомо про рекордне зростання температури світового океану

Зазначається, що за оцінками вчених, у квітні температура Світового океану досягла нових рекордних значень.

Науковці підкреслюють, що ніколи океанічні води не нагрівались настільки швидко і сильно.

При цьому у вчених не має чіткого розуміння, чому саме так швидко зростає температура Світового океану.

На їх думку, це відбувається у взаємодії з іншими аномальними погодними явищами. За їхніми прогнозами, вже до кінця наступного року середня температура на планеті може досягти нових рекордних значень.

Експерти прогнозують, що у наступні кілька місяців буде спостерігатись природне явище Ель-Ніньо, сукупність повітряних мас та підводних течій, взаємодія яких буде сприяти зростанню температури океану.