Глобальное потепление. Октябрь-2023 поставил температурный рекорд за всю историю наблюдений

Октябрь стал пятым месяцем подряд с рекордно теплой глобальной температурой. Это означает, что 2023 год почти наверняка станет самым теплым за всю историю наблюдений.

Октябрь побил температурный рекорд

В октябре 2023 года снова был побит ежемесячный мировой температурный рекорд, что продолжило длительную серию чрезвычайных температур на поверхности суши и океана, а также низкий уровень морского льда.

Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация со ссылкой на данные Службы изменения климата Европейского Союза "Коперник".

Октябрь стал пятым месяцем подряд с рекордно теплой глобальной температурой. Это означает, что 2023 год почти наверняка станет самым теплым за всю историю наблюдений. Поделиться

Сообщается, что ВМО использует несколько международных наборов данных для своих отчетов о состоянии глобального климата, включая набор данных ERA5 Службы изменения климата "Коперник", реализуемый Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды.

Отмечается, что это был самый теплый октябрь за всю историю наблюдений: на 0,85°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,40°C выше предыдущего самого теплого октября. Глобальная температурная аномалия стала второй по величине среди всех месяцев в наборе данных ERA5, уступив лишь сентябрь 2023 года.

За календарный год, с января по октябрь, средняя глобальная температура 2023 года является самой высокой за всю историю наблюдений: на 1,43°C выше среднего доиндустриального показателя 1850-1900 годов и на 0,10°C выше среднего десятимесячного показателя 2016 года.

Средняя температура поверхности моря в октябре на 60° южной широты – 60° северной широты составляла 20,79°C, что также является самым высоким показателем за всю историю наблюдений за октябрь.

Октябрь стал шестым месяцем подряд, когда площадь антарктического морского льда оставалась на рекордно низком уровне для этого времени года, с месячным значением на 11% ниже среднего. Площадь арктического морского льда достигла своего 7-го самого низкого значения для октября, на 12% ниже среднего, – говорится в отчете ВМО. Поделиться

Что известно о рекордном росте температуры мирового океана

Отмечается, что, по оценкам ученых, в апреле температура Мирового океана достигла новых рекордных значений.

Ученые подчеркивают, что никогда океанические воды не нагревались столь быстро и сильно.

При этом у ученых нет четкого понимания, почему именно так быстро растет температура Мирового океана.

По их мнению, это происходит во взаимодействии с другими аномальными явлениями погоды. По их прогнозам, уже к концу следующего года средняя температура на планете может добиться новых рекордных значений.

Эксперты прогнозируют, что в следующие несколько месяцев будет наблюдаться природное явление Эль-Ниньо, совокупность воздушных масс и подводных течений, взаимодействие которых будет способствовать росту температуры океана.